Ein nicht verwandelter Penalty von Ousmane Dembélé kündigt Paris Saint-Germains Unheil gegen Newcastle an Keystone

Die K.o.-Phase der Champions League findet ohne den italienischen Meister Napoli statt. Paris Saint-Germain und Real Madrid rutschen noch aus den Top 8.

Keystone-SDA SDA

Napoli unterlag Chelsea zuhause durch zwei Gegentore in der letzten halben Stunde 2:3. Vor der Pause hatte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte einen Rückstand noch in ein 2:1 gedreht. Napoli schied damit als 30. in der Tabelle aus, Chelsea hielt sich in den Top 8 und zog direkt in die Achtelfinals ein.

Benficas Torhüter trifft gegen Real

Auch für Real Madrid lief der Abend enttäuschend. Die interimistisch von Alvaro Arbeloa gecoachten Madrilenen verloren bei Benfica Lissabon mit Reals Ex-Trainer Jose Mourinho trotz Kylian Mbappés Champions-League-Tore 12 und 13 im achten Spiel (2:4) und müssen als Neunte den Gang in die Playoffs (Sechzehntelfinals) antreten. Benficas vierter Treffer in der achten Minute der Nachspielzeit führte die Portugiesen in extremis noch in die Playoffs. Torschütze war ausgerechnet Benficas Torhüter Anatoliy Trubin, der sich mit dem Mute der Verzweiflung nach vorne warf und mit dem Kopf zur Stelle war.

Wie Real erging es Paris Saint-Germain Inter Mailand. Der Titelhalter PSG musste sich zuhause gegen Newcastle nach Führung und einem vergebenen Handspenalty von Ousmane Dembélé mit einem 1:1 bescheiden. Inter Mailand mit Yann Sommer und Manuel Akanji reichte ein 2:0 bei Borussia Dortmund nur noch auf den 10. Platz.

Der FC Barcelona sicherte sich das Achtelfinalticket gegen den FC Kopenhagen (4:1) mit vier Toren in der zweiten Halbzeit. Manchester City liess im eigenen Stadion gegen Galatasaray Istanbul mit den Ex-Citizens Leroy Sané und Ilkay Gündogan nichts anbrennen (2:0) und sorgte mit Toren durch Erling Haaland und Rayan Cherki in der ersten halben Stunde zeitnah für klare Verhältnisse.

Bodö/Glimt schafft das Unmögliche

Eine kleine Cinderella-Story schrieben die Norweger von Bodö/Glimt, die sich in den letzten drei Runden mit einem 2:2 gegen Dortmund, einem 3:1 gegen Manchester und dem 2:1 bei Atlético Madrid am Mittwochabend noch in die Top 24 und somit in die Playoffs hievten. Ebenfalls in den Playoffs (Sechzehntelfinals) stehen Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria (0:0 gegen Juventus Turin) und Bayer Leverkusen dank einem 3:0-Heimsieg gegen Villarreal.

Arsenal, der Erste der Ligaphase und Leader der Premier League, gewann zuhause gegen Kairat Almaty auch sein achtes Spiel (3:2 dank Toren von Viktor Gyökeres, Kai Havertz und Gabriel Martinelli).

Die Auslosung der Playoffs erfolgt am Freitag, 12.00 Uhr, in Nyon. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 sind dabei gesetzt und treffen auf ein Team aus den Rängen 17 bis 24. Dabei werden die Mannschaften nach Klassierung gruppiert. Der Tabellen-Neunte und -Zehnte spielen gegen jeweils gegen einen Gegner aus den Rängen 23 und 24 und so weiter. Gespielt werden die Playoffs am 17./18. und 24./25. Februar.

Kurztelegramme und Schlussrangliste:

Paris Saint-Germain – Newcastle United 1:1 (1:1). – SR Vincic. – Tore: 8. Vitinha 1:0. 45. Willock 1:1. – Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). 4. Pope (Newcastle) hält Penalty von Dembélé.

Benfica Lissabon – Real Madrid 4:2 (2:1). – SR Massa. – Tore: 30. Mbappé 0:1. 36. Schjelderup 1:1. 45. Pavlidis (Penalty) 2:1. 54. Schjelderup 3:1. 58. Mbappé 3:2. 98. Trubin (Torhüter Benfica!) 4:2. – Bemerkungen: 92. Gelb-Rote Karte gegen Asencio. 97. Gelb-Rote Karte gegen Rodrygo.

Napoli – Chelsea 2:3 (2:1). – SR Turpin. – Tore: 19. Fernández (Penalty) 0:1. 33. Vergara 1:1. 43. Höjlund 2:1. 61. João Pedro 2:2. 82. João Pedro 2:3.

Arsenal – Kairat Almaty 3:2 (3:1). – SR Schnyder. – Tore: 2. Gyökeres 1:0. 7. Jorginho (Penalty) 1:1. 15. Havertz 2:1. 36. Gabriel Martinelli 3:1. 94. Ricardinho 3:2.

PSV Eindhoven – Bayern München 1:2 (0:0). – SR Pinheiro. – Tore: 58. Musiala 0:1. 78. Saibari 1:1. 84. Kane 1:2. – Bemerkungen: 93. Gelb-Rote Karte gegen Mauro Junior (PSV Eindhoven).

Manchester City – Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0). – SR Hernández Hernández. – Tore: 10. Haaland 1:0. 29. Cherki 2:0.

Borussia Dortmund – Inter Mailand 0:2 (0:0). – SR Kovács. – Tore: 80. Dimarco 0:1. 94. Diouf 0:2. – Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, Inter mit Sommer und Akanji.

Atlético Madrid – Bodö/Glimt 1:2 (1:1). – SR Mariani. – Tore: 15. Sörloth 1:0. 34. Sjövold 1:1. 59. Högh 1:2.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0:2 (0:0). – SR Gil Manzano. – Tore: 47. Kolo Muani 0:1. 77. Solanke 0:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Pafos – Slavia Prag 4:1 (1:1). – SR Stieler. – Tore: 17. Dragomir 1:0. 44. Chaloupek 1:1. 53. Bruno Felipe 2:1. 84. Anderson Silva 3:1. 87. Orsic 4:1. – Bemerkungen: 59. Rote Karte gegen Boril (Slavia Prag).

FC Brügge – Marseille 3:0 (2:0). – SR Guida. – Tore: 4. Diakhon 1:0. 11. Vermant 2:0. 79. Stankovic 3:0. – Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

FC Barcelona – FC Kopenhagen 4:1 (0:1). – SR Bastien. – Tore: 4. Dadason 0:1. 48. Lewandowski 1:1. 60. Lamine Yamal 2:1. 69. Raphinha (Penalty) 3:1. 85. Rashford 4:1.

Athletic Bilbão – Sporting Lissabon 2:3 (2:1). – SR Zwayer. – Tore: 3. Sancet 1:0. 12. Ousmane Diomande 1:1. 28. Guruzeta 2:1. 62. Trincão 2:2. 94. Alisson Santos 2:3.

Monaco – Juventus Turin 0:0. – SR Sánchez Martínez. – Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria.

Bayer Leverkusen – Villarreal 3:0 (2:0). – SR Eskås. – Tore: 12. Tillman 1:0. 35. Tillman 2:0. 57. Grimaldo 3:0. – Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Liverpool – Karabach Agdam 6:0 (2:0). – SR Kruzliak. – Tore: 15. Mac Allister 1:0. 21. Wirtz 2:0. 50. Mohamed Salah 3:0. 57. Ekitiké 4:0. 61. Mac Allister 5:0. 90. Chiesa 6:0.

Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0). – SR Oliver. – Tor: 70. Khalaili 1:0. – Bemerkungen: Saint-Gilloise ohne Giger (nicht im Aufgebot).

Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus 1:2 (0:0). – SR Letexier. – Tore: 52. Gelson Martins 0:1. 69. Dolberg (Penalty) 1:1. 79. Hezze 1:2.

Rangliste: 1. Arsenal 8/24 (23:4). 2. Bayern München 8/21 (22:8). 3. Liverpool 8/18 (20:8). 4. Tottenham Hotspur 8/17 (17:7). 5. FC Barcelona 8/16 (22:14). 6. Chelsea 8/16 (17:10). 7. Sporting Lissabon 8/16 (17:11). 8. Manchester City 8/16 (15:9). 9. Real Madrid 8/15 (21:12). 10. Inter Mailand 8/15 (15:7). 11. Paris Saint-Germain 8/14 (21:11). 12. Newcastle United 8/14 (17:7). 13. Juventus Turin 8/13 (14:10). 14. Atlético Madrid 8/13 (17:15). 15. Atalanta Bergamo 8/13 (10:10). 16. Bayer Leverkusen 8/12 (13:14). 17. Borussia Dortmund 8/11 (19:17). 18. Olympiakos Piräus 8/11 (10:14). 19. FC Brügge 8/10 (15:17). 20. Galatasaray Istanbul 8/10 (9:11). 21. Monaco 8/10 (8:14). 22. Karabach Agdam 8/10 (13:21). 23. Bodö/Glimt 8/9 (14:15). 24. Benfica Lissabon 8/9 (10:12). 25. Marseille 8/9 (11:14). 26. Pafos 8/9 (8:11). 27. Union Saint-Gilloise 8/9 (8:17). 28. PSV Eindhoven 8/8 (16:16). 29. Athletic Bilbao 8/8 (9:14). 30. Napoli 8/8 (9:15). 31. FC Kopenhagen 8/8 (12:21). 32. Ajax Amsterdam 8/6 (8:21). 33. Eintracht Frankfurt 8/4 (10:21). 34. Slavia Prag 8/3 (5:19). 35. Villarreal 8/1 (5:18). 36. Kairat Almaty 8/1 (7:22).

Bemerkung: Top 8 in den Achtelfinals, Ränge 9 bis 24 in den Sechzehntelfinals.