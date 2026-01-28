  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Napoli gescheitert, PSG und Real nur in den Playoffs

SDA

28.1.2026 - 23:28

Ein nicht verwandelter Penalty von Ousmane Dembélé kündigt Paris Saint-Germains Unheil gegen Newcastle an
Ein nicht verwandelter Penalty von Ousmane Dembélé kündigt Paris Saint-Germains Unheil gegen Newcastle an
Keystone

Die K.o.-Phase der Champions League findet ohne den italienischen Meister Napoli statt. Paris Saint-Germain und Real Madrid rutschen noch aus den Top 8.

Keystone-SDA

28.01.2026, 23:28

28.01.2026, 23:38

Napoli unterlag Chelsea zuhause durch zwei Gegentore in der letzten halben Stunde 2:3. Vor der Pause hatte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte einen Rückstand noch in ein 2:1 gedreht. Napoli schied damit als 30. in der Tabelle aus, Chelsea hielt sich in den Top 8 und zog direkt in die Achtelfinals ein.

Benficas Torhüter trifft gegen Real

Auch für Real Madrid lief der Abend enttäuschend. Die interimistisch von Alvaro Arbeloa gecoachten Madrilenen verloren bei Benfica Lissabon mit Reals Ex-Trainer Jose Mourinho trotz Kylian Mbappés Champions-League-Tore 12 und 13 im achten Spiel (2:4) und müssen als Neunte den Gang in die Playoffs (Sechzehntelfinals) antreten. Benficas vierter Treffer in der achten Minute der Nachspielzeit führte die Portugiesen in extremis noch in die Playoffs. Torschütze war ausgerechnet Benficas Torhüter Anatoliy Trubin, der sich mit dem Mute der Verzweiflung nach vorne warf und mit dem Kopf zur Stelle war.

Wie Real erging es Paris Saint-Germain Inter Mailand. Der Titelhalter PSG musste sich zuhause gegen Newcastle nach Führung und einem vergebenen Handspenalty von Ousmane Dembélé mit einem 1:1 bescheiden. Inter Mailand mit Yann Sommer und Manuel Akanji reichte ein 2:0 bei Borussia Dortmund nur noch auf den 10. Platz.

Der FC Barcelona sicherte sich das Achtelfinalticket gegen den FC Kopenhagen (4:1) mit vier Toren in der zweiten Halbzeit. Manchester City liess im eigenen Stadion gegen Galatasaray Istanbul mit den Ex-Citizens Leroy Sané und Ilkay Gündogan nichts anbrennen (2:0) und sorgte mit Toren durch Erling Haaland und Rayan Cherki in der ersten halben Stunde zeitnah für klare Verhältnisse.

Bodö/Glimt schafft das Unmögliche

Eine kleine Cinderella-Story schrieben die Norweger von Bodö/Glimt, die sich in den letzten drei Runden mit einem 2:2 gegen Dortmund, einem 3:1 gegen Manchester und dem 2:1 bei Atlético Madrid am Mittwochabend noch in die Top 24 und somit in die Playoffs hievten. Ebenfalls in den Playoffs (Sechzehntelfinals) stehen Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria (0:0 gegen Juventus Turin) und Bayer Leverkusen dank einem 3:0-Heimsieg gegen Villarreal.

Arsenal, der Erste der Ligaphase und Leader der Premier League, gewann zuhause gegen Kairat Almaty auch sein achtes Spiel (3:2 dank Toren von Viktor Gyökeres, Kai Havertz und Gabriel Martinelli).

Die Auslosung der Playoffs erfolgt am Freitag, 12.00 Uhr, in Nyon. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 sind dabei gesetzt und treffen auf ein Team aus den Rängen 17 bis 24. Dabei werden die Mannschaften nach Klassierung gruppiert. Der Tabellen-Neunte und -Zehnte spielen gegen jeweils gegen einen Gegner aus den Rängen 23 und 24 und so weiter. Gespielt werden die Playoffs am 17./18. und 24./25. Februar.

Kurztelegramme und Schlussrangliste:

Paris Saint-Germain – Newcastle United 1:1 (1:1). – SR Vincic. – Tore: 8. Vitinha 1:0. 45. Willock 1:1. – Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (verletzt). 4. Pope (Newcastle) hält Penalty von Dembélé.

Benfica Lissabon – Real Madrid 4:2 (2:1). – SR Massa. – Tore: 30. Mbappé 0:1. 36. Schjelderup 1:1. 45. Pavlidis (Penalty) 2:1. 54. Schjelderup 3:1. 58. Mbappé 3:2. 98. Trubin (Torhüter Benfica!) 4:2. – Bemerkungen: 92. Gelb-Rote Karte gegen Asencio. 97. Gelb-Rote Karte gegen Rodrygo.

Napoli – Chelsea 2:3 (2:1). – SR Turpin. – Tore: 19. Fernández (Penalty) 0:1. 33. Vergara 1:1. 43. Höjlund 2:1. 61. João Pedro 2:2. 82. João Pedro 2:3.

Arsenal – Kairat Almaty 3:2 (3:1). – SR Schnyder. – Tore: 2. Gyökeres 1:0. 7. Jorginho (Penalty) 1:1. 15. Havertz 2:1. 36. Gabriel Martinelli 3:1. 94. Ricardinho 3:2.

PSV Eindhoven – Bayern München 1:2 (0:0). – SR Pinheiro. – Tore: 58. Musiala 0:1. 78. Saibari 1:1. 84. Kane 1:2. – Bemerkungen: 93. Gelb-Rote Karte gegen Mauro Junior (PSV Eindhoven).

Manchester City – Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0). – SR Hernández Hernández. – Tore: 10. Haaland 1:0. 29. Cherki 2:0.

Borussia Dortmund – Inter Mailand 0:2 (0:0). – SR Kovács. – Tore: 80. Dimarco 0:1. 94. Diouf 0:2. – Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, Inter mit Sommer und Akanji.

Atlético Madrid – Bodö/Glimt 1:2 (1:1). – SR Mariani. – Tore: 15. Sörloth 1:0. 34. Sjövold 1:1. 59. Högh 1:2.

Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0:2 (0:0). – SR Gil Manzano. – Tore: 47. Kolo Muani 0:1. 77. Solanke 0:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Pafos – Slavia Prag 4:1 (1:1). – SR Stieler. – Tore: 17. Dragomir 1:0. 44. Chaloupek 1:1. 53. Bruno Felipe 2:1. 84. Anderson Silva 3:1. 87. Orsic 4:1. – Bemerkungen: 59. Rote Karte gegen Boril (Slavia Prag).

FC Brügge – Marseille 3:0 (2:0). – SR Guida. – Tore: 4. Diakhon 1:0. 11. Vermant 2:0. 79. Stankovic 3:0. – Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

FC Barcelona – FC Kopenhagen 4:1 (0:1). – SR Bastien. – Tore: 4. Dadason 0:1. 48. Lewandowski 1:1. 60. Lamine Yamal 2:1. 69. Raphinha (Penalty) 3:1. 85. Rashford 4:1.

Athletic Bilbão – Sporting Lissabon 2:3 (2:1). – SR Zwayer. – Tore: 3. Sancet 1:0. 12. Ousmane Diomande 1:1. 28. Guruzeta 2:1. 62. Trincão 2:2. 94. Alisson Santos 2:3.

Monaco – Juventus Turin 0:0. – SR Sánchez Martínez. – Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria.

Bayer Leverkusen – Villarreal 3:0 (2:0). – SR Eskås. – Tore: 12. Tillman 1:0. 35. Tillman 2:0. 57. Grimaldo 3:0. – Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Liverpool – Karabach Agdam 6:0 (2:0). – SR Kruzliak. – Tore: 15. Mac Allister 1:0. 21. Wirtz 2:0. 50. Mohamed Salah 3:0. 57. Ekitiké 4:0. 61. Mac Allister 5:0. 90. Chiesa 6:0.

Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0). – SR Oliver. – Tor: 70. Khalaili 1:0. – Bemerkungen: Saint-Gilloise ohne Giger (nicht im Aufgebot).

Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus 1:2 (0:0). – SR Letexier. – Tore: 52. Gelson Martins 0:1. 69. Dolberg (Penalty) 1:1. 79. Hezze 1:2.

Rangliste: 1. Arsenal 8/24 (23:4). 2. Bayern München 8/21 (22:8). 3. Liverpool 8/18 (20:8). 4. Tottenham Hotspur 8/17 (17:7). 5. FC Barcelona 8/16 (22:14). 6. Chelsea 8/16 (17:10). 7. Sporting Lissabon 8/16 (17:11). 8. Manchester City 8/16 (15:9). 9. Real Madrid 8/15 (21:12). 10. Inter Mailand 8/15 (15:7). 11. Paris Saint-Germain 8/14 (21:11). 12. Newcastle United 8/14 (17:7). 13. Juventus Turin 8/13 (14:10). 14. Atlético Madrid 8/13 (17:15). 15. Atalanta Bergamo 8/13 (10:10). 16. Bayer Leverkusen 8/12 (13:14). 17. Borussia Dortmund 8/11 (19:17). 18. Olympiakos Piräus 8/11 (10:14). 19. FC Brügge 8/10 (15:17). 20. Galatasaray Istanbul 8/10 (9:11). 21. Monaco 8/10 (8:14). 22. Karabach Agdam 8/10 (13:21). 23. Bodö/Glimt 8/9 (14:15). 24. Benfica Lissabon 8/9 (10:12). 25. Marseille 8/9 (11:14). 26. Pafos 8/9 (8:11). 27. Union Saint-Gilloise 8/9 (8:17). 28. PSV Eindhoven 8/8 (16:16). 29. Athletic Bilbao 8/8 (9:14). 30. Napoli 8/8 (9:15). 31. FC Kopenhagen 8/8 (12:21). 32. Ajax Amsterdam 8/6 (8:21). 33. Eintracht Frankfurt 8/4 (10:21). 34. Slavia Prag 8/3 (5:19). 35. Villarreal 8/1 (5:18). 36. Kairat Almaty 8/1 (7:22).

Bemerkung: Top 8 in den Achtelfinals, Ränge 9 bis 24 in den Sechzehntelfinals.

Meistgelesen

Bruce Springsteen singt gegen «König Trump» +++ Zwei ICE-Beamte nach tödlichen Schüssen suspendiert
Mit nur einem Klick landet Frau in rechtlichem Albtraum
Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Videos aus dem Ressort

Benfica – Real Madrid 4:2

Benfica – Real Madrid 4:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Dortmund – Inter 0:2

Dortmund – Inter 0:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Benfica – Real Madrid 4:2

Benfica – Real Madrid 4:2

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

Arsenal – Kairat Almaty 3:2

Dortmund – Inter 0:2

Dortmund – Inter 0:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Cassano fällt länger aus

Super LeagueCassano fällt länger aus

USA für Fussball-Fans nicht sicher?. Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

USA für Fussball-Fans nicht sicher?Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

Söldner-Check. Sommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft

Söldner-CheckSommer patzt ++ Xhaka zofft sich mit Fans ++ Transfer-Gerücht um Omlin ++ Cömert trifft