Fußball Napoli gewinnt italienischen Supercup

SDA

22.12.2025 - 22:44

David Neres macht Napoli in Saudi-Arabien als Doppeltorschütze zum italienischen Supercup-Sieger
David Neres macht Napoli in Saudi-Arabien als Doppeltorschütze zum italienischen Supercup-Sieger
Keystone

Napoli gewinnt zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Supercup. Der Serie-A-Meister setzt sich im Final im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna 2:0 durch.

Keystone-SDA

22.12.2025, 22:44

David Neres war Napolis Matchwinner. Der Brasilianer brachte die Süditaliener Ende der ersten Halbzeit in Führung und doppelte nach knapp einer Stunde mit dem 2:0 nach.

Bologna, das im Halbfinal Inter Mailand im Penaltyschiessen bezwungen hatte, musste in seinem ersten Supercup-Final unter anderem ohne den Schweizer Internationalen Remo Freuler auskommen, der sich noch von seinem Schlüsselbeinbruch erholt.

Die skurrilsten Fussball-Szenen des Jahres 2025

Die Schweizer Liga hatte auch in diesem Jahr wieder einige Szenen zum Schmunzeln parat. Das sind unsere Highlights.

22.12.2025

Forte scherzt: «Shaqiri war Durchschnitt»

30.03.2025

«Sie sind nicht normal»: Gygax erinnert sich an Favre

22.12.2025

Die skurrilsten Fussball-Szenen des Jahres 2025

Forte scherzt: «Shaqiri war Durchschnitt»

«Sie sind nicht normal»: Gygax erinnert sich an Favre

