Romelu Lukaku freut sich über das 2:0 in Florenz. Keystone

Napoli legt im spannenden Rennen der Serie A um die Spitzenposition vor. Die Süditaliener gewinnen in der 19. Runde bei der Fiorentina mit 3:0 und sind neuer Leader.

sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Napoli gewinnt gegen die Fiorentina mit 3:0.

Die Neapolitaner liegen somit neu an der Tabellenspitze der Serie A.

Während die gefährlichsten Verfolger, Atalanta Bergamo und Inter Mailand, in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad um den wenig bedeutungsvollen Supercup spielen, gab sich Napoli in der Meisterschaft keine Blösse. David Neres, Romelu Lukaku und Scott McTominay sorgten mit ihren Toren für den vierten Sieg in Folge der von Antonio Conte trainierten Neapolitaner.

Napoli mit 19 Spielen hat nun drei Punkte Vorsprung auf Atalanta Bergamo (18 Spiele) und vier Zähler Reserve gegenüber Titelverteidiger Inter Mailand (17 Spiele).