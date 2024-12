Giacomo Raspadori feiert seinen Siegtreffer gegen Venezia Keystone

Napoli geht in der Serie A punktgleich mit Leader Atalanta Bergamo ins neue Jahr. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte gewinnt in der 18. Runde zuhause gegen Venezia 1:0.

Giacomo Raspadori traf in der 79. Minute im Nachsetzen zum Sieg. In der ersten Halbzeit war Romelu Lukaku noch vom Penaltypunkt an Venezias Goalie Filip Stankovic gescheitert.

Nach dem dritten Sieg in Folge hält Napoli wie Atalanta Bergamo bei 41 Punkten. Meister Inter Mailand mit Yann Sommer, das am 2. Januar in Saudi-Arabien gegen Atalanta um den italienischen Supercup spielt, liegt einen Zähler dahinter, hat aber ein Spiel weniger absolviert.