Am 11. Oktober 2022 spielte Fölmli im WM-Playoff-Duell gegen Wales letztmals für die Nati. Ein Kreuzbandriss setzte die Stürmerin mehrere Monate ausser Gefecht. Keystone

Die Nati tut sich unter Trainerin Inka Grings unheimlich schwer mit dem Toreschiessen. Nun kehrt mit Svenja Fölmli eine Vollblutstürmerin zurück in den Kreis der Nati. Ob die 21-Jährige mehr ist als ein Hoffnungsschimmer?

Schweizer Spiele in der Nations League 22. September: Schweiz – Italien 0:1

26. September: Spanien – Schweiz 5:0

27. Oktober: Schweden – Schweiz (18.30 Uhr)

31. Oktober: Schweiz – Spanien (19.00 Uhr)

1. Dezember: Schweiz – Schweden

Die Bilanz der Nati unter Inka Grings ist schwach. Von zwölf Spielen unter ihrer Leitung hat die Schweiz sieben Mal Remis gespielt (5 Mal 0:0), vier Mal verloren und nur einmal gewonnen. Doch dieser Sieg (2:0 zum WM-Auftakt gegen die Philippinen) war letztlich gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale und somit wurde das erste Ziel erreicht.

Es war aber gleichzeitig auch das letzte Spiel, in dem die Schweizerinnen selbst einen Treffer erzielten. Im WM-Achtelfinal gegen Spanien (1:5) sorgte lediglich ein haarsträubendes Eigentor der späteren Weltmeisterinnen zum zwischenzeitlichen 1:1 für Schweizer Glücksgefühle.

Nun stellt sich mehr denn je die Frage, wer die Tore für die Schweiz erzielen soll. Zumal die Gegnerinnen mit Schweden, Weltnummer 1, und Spanien (Weltnummer 2 und amtierende Weltmeisterinnen) nicht stärker sein könnten und die Schweiz als klare Aussenseiterin antritt.

Im folgenden Nati-Check zeigen wir dir, wie die 23 Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot derzeit performen.

Diese Spielerinnen sollen es für die Nati richten

Alter: 21 Livia Peng

Bei Werder Bremen ist Peng die unumstrittene Nummer 1. Der Saisonstart ist mit einer Ausbeute von sieben Punkten aus fünf Spielen nicht überragend, entspricht aber in etwa den Erwartungen. Das tun auch Pengs Leistungen. Das bisherige Saison-Highlight dürfte der 3:0-Sieg am 14. Oktober gegen Köln vor 21'508 Zuschauer*innen gewesen sein. Ob Peng auch in der Nati erste Wahl ist, das wird sich zeigen. Inka Grings hat sich diesbezüglich bislang noch nicht festgelegt.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14.03.2002

Grösse: 1,74

Position: Tor

Verein: SV Werder Bremen

Marktwert: 40'000 €

Länderspiele: 4

Alter: 23 Elvira Herzog

Elvira Herzog ist mit RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen, dort tut sich der Verein schwer und hat vier von fünf Spielen verloren. Herzog ist die klare Nummer eins und kann sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. In der Nati kam sie gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien zum Handkuss, das Vertrauen zurückzahlen konnte die 23-Jährige in diesem Spiel nicht – im Gegenteil, sie zog einen rabenschwarzen Tag ein. Dennoch steht sie erneut im Kader und bekommt womöglich eine weitere Chance, um zu zeigen, was sie wirklich drauf hat.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 05.03.2020

Grösse: 1,79

Position: Tor

Verein: RB Leipzig

Marktwert: 25'000 €

Länderspiele: 4

Alter: 19 Noemi Benz

Die 19-Jährige ist die Nummer eins bei Super-League-Leader FCZ. Bei der krachenden 0:6-Heimspielschlappe in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam sah Benz bei mehreren Gegentreffern unglücklich aus. Dennoch hat sich die Junioren-Nationalspielerin das Aufgebot mit ansonsten mehrheitlich guten Leistungen verdient. Ihre Aussichten auf Einsatzminuten sind aber gering.

Steckbrief Geburtsdatum: 31.01.2004

Grösse: 1,71

Position: Tor

Verein: FC Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Alter: 30 Eseosa Aigbogun

Nach fünf Runden führt die AS Roma die Tabelle in der höchsten italienischen Spielklasse mit dem Punktemaximum an. Erst drei Gegentore haben die Römerinnen kassiert und sich auch souverän für die Champions League qualifiziert. Aigbogun hat ihren Anteil am erfolgreichen Saisonstart, ist sie doch als Rechtsverteidigerin in der Viererkette gesetzt.

✍️ Steckbrief Eseosa Aigbogun Geburtsdatum: 23.05.1993

Grösse: 1,66

Position: Abwehr

Verein: AS Roma

Marktwert: 50'000 €

Alter: 27 Luana Bühler

Zum Saisonauftakt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Chelsea ab, die folgenden drei Partien hat Tottenham allesamt gewonnen. Auch im FA Cup hat das Team von Bühler die nächste Runde im Schongang erreicht. Bühler hat sich nach ihrem Wechsel von Hoffenheim zu den Spurs auf Anhieb durchgesetzt und in der Liga noch keine Minute verpasst. Auch in der Nati führt kein Weg an der 27-Jährigen vorbei.

✍️ Steckbrief Luana Bühler Geburtsdatum: 28.04.1996

Grösse: 1,71

Position: Abwehr

Verein: Tottenham Hotspur W.F.C.

Marktwert: 50'000 €

Länderspiele: 43 (1 Tor)

Alter: 27 Noelle Maritz

Im ersten Meisterschaftsspiel sass Maritz auf der Bank, in den folgenden drei Spielen stand sie stets in der Startelf und wurde nie vor der 85. Minute ausgewechselt. Die 27-Jährige kann sich nicht über mangelnde Spielpraxis beklagen. Der Saisonstart verlief dennoch nicht wunschgemäss. Nach vier Runden hat Arsenal «nur» sieben Punkte auf dem Konto und in der Champions League scheiterten die Gunners bereits in der Qualifikation. In der Nati musste sie zuletzt in der Nations League, wie zuvor auch schon an der WM, als Innenverteidigerin aushelfen. Nun dürfte sie wieder als Aussenverteidigerin zum Zug kommen.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23.12.1995

Grösse: 1,65

Position: Abwehr

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 95'000 €

Länderspiele: 110 (2 Tore)

Alter: 26 Sandrine Mauron

Die 26-Jährige ist bei Servette, dem Tabellenzweiten der Swiss Women’s Super League, im zentralen Mittelfeld gesetzt. In den ersten sieben Runden hat sie drei Treffer erzielt, zwei davon in den letzten beiden Spielen vor den anstehenden Länderspielen. Im Nationalteam ist Mauron meist nur Ergänzungsspielerin. An der WM wurde sie in allen vier Partien eingewechselt, in den ersten beiden Nations-League-Spielen kam sie nicht zum Einsatz.

✍️ Steckbrief Sandrine Mauron Geburtsdatum: 19.12.1996

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: Servette FC Chênois Féminin

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 37 (2 Tore)

Alter: 24 Géraldine Reuteler

An Reuteler führt bei Eintracht Frankfurt bislang kein Weg vorbei, dies obwohl sie in Sachen Skorerpunkte noch viel Luft nach oben hat. Nach fünf Liga-Spielen hat sie erst einen Assist auf dem Konto. Mit der Eintracht hat sich Reuteler für die Champions League qualifiziert und sehr wohl gezeigt, dass sie auch skoren kann. Beim 5:0-Sieg gegen Sparta Prag erzielte sie am 10. Oktober ein Tor und bereitete eines vor. Ihre Leistungen in der Nati waren zuletzt durchzogen und so wurde die etatmässige Stammspielerin zuletzt gegen Spanien erst nach einer Stunde eingewechselt. In den zwölf Spielen unter Grings hat sie noch keinen einzigen Skorerpunkt verbucht.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21.04.1999

Grösse: 1,64

Position: Mittelfeld/Sturm

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 75'000 €

Länderspiele: 61 (11 Tore)

Alter: 23 Nadine Riesen

Die Teamkollegin von Reuteler ist noch in der Kennenlernphase. In der Liga stand sie fünfmal im Kader, einmal spielte sie von Beginn, viermal wurde sie eingewechselt. Dass sie nach ihrem Wechsel vom FCZ zu Frankfurt direkt Stammspielerin werden würde, davon durfte man auch nicht ausgehen. In der Nati stand Riesen seit dem zweiten WM-Spiel immer in der Startelf und hat dabei durchaus Werbung in eigener Sache betrieben. Eine Stammplatz-Garantie hat die 23-Jährige aber nicht, denn die Konkurrenz ist grösser als zuletzt, stehen Grings doch für einmal alle Abwehrspielerinnen zur Verfügung.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11.04.2000

Grösse: 1,68

Position: Verteidigung

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 14 (0 Tore)

Alter: 29 Coumba Sow

Coumba Sow spielt seit dieser Saison beim FC Basel. Und im Gegensatz zu den Männern, läuft es den Frauen richtig gut. Nach sieben Runden belegt das Team Platz drei. Einmal sass Sow auf der Bank, in den sechs anderen Spielen spielte sie durch. Auch in der Nati gehörte die 29-Jährige unter Grings bislang zu den Teamstützen.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27.08.1994

Grösse: 1,79

Position: Mittelfeld

Verein: FC Basel

Marktwert: 35'000 €

Länderspiele: 42 (14 Tore)

Alter: 30 Lia Wälti (C)

Seit 2018 spielt Wälti bei Arsenal und sie ist dort auch nicht wegzudenken, nicht anders ist das im Nationalteam. Die 30-Jährige zieht im Mittelfeld die Fäden und sticht mit ihrer Spielintelligenz und Ballsicherheit heraus. Mit ihren Spielverlagerungen steht sie oft am Ursprung von gefährlichen Angriffen, nur selten taucht sie aber selbst vor dem gegnerischen Tor auf.

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19.04.1993

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 175'000 €

Länderspiele: 114 (5 Tore)

Alter: 20 Riola Xhemaili

Für die WM wurde Xhemaili nicht aufgeboten, weil ihr die Spielpraxis fehlte. Nicht alle konnten den Entscheid verstehen, gilt die 20-Jährige doch als eine der talentiertesten Fussballerinnen im Lande. Seit dieser Saison steht sie bei Wolfsburg unter Vertrag, das in der letzten Saison im Champions-League-Final 2:3 gegen Barcelona verlor und hinter Bayer München Vize-Meister wurde.

Der Start in die aktuelle Saison verlief durchzogen. Einerseits führt Wolfsburg die Tabelle in der Bundesliga nach fünf Runden an, andererseits scheiterten die Wölfe in der Champions League in diesem Jahr bereits in der Quali. Und auch für Xhemaili selbst läuft es bisher harzig, sitzt sie doch fast ausschliesslich auf der Bank. Zwei Einsätze in der Bundesliga, in denen sie zusammengezählt 30 Minuten mitspielen durfte, das wars. Vor der letzten Länderspielpause bestritt sie immerhin noch eine Partie in der zweiten Mannschaft und durfte dort über die volle Distanz spielen.

Eigentlich erstaunlich, dass sie von Grings wieder aufgeboten wurde, ist doch deren Devise klar: Wer im Verein nicht spielt, der hat auch im Nationalteam nichts verloren.

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 05.03.2003

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: VfL Wolfsburg

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 23 (5 Tore)

Alter: 24 Alisha Lehmann

Vier Spiele, vier Pleiten: Aston Villa, letzte Saison noch Tabellenfünfter, ist schwach in die Saison gestartet. Lehmann selbst läuft es ebenfalls nicht wunschgemäss. Ihre Einsatzzeiten nehmen von Spiel zu Spiel ab, im letzten Meisterschaftsspiel kam sie gar nicht erst zum Einsatz. In der Nati hat sie auch schon länger keine Stricke mehr zerrissen. Lehmann, die vor allem Abseits des Platzes Werbung in eigener Sache betreibt, dürfte wohl die Rolle als Ergänzungsspielerin zukommen.

Das folgende Video wurde vor der WM 2023 produziert. Der Wunsch vom Foto mit dem Pokal ging leider nicht in Erfüllung …

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go! 14.07.2023

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21.01.1999

Grösse: 1,65

Position: Sturm

Verein: Aston Villa W.F.C.

Marktwert: 55'000 €

Länderspiele: 43 (6 Tore)

Alter: 23 Seraina Piubel

Der 23-Jährigen hätte man den Sprung ins Ausland zugetraut, doch Piubel spielt noch immer beim FCZ. Bei den Zürcherinnen ist sie gesetzt, hat aber zuletzt nicht immer auf höchstem Niveau performt. Drei ihrer vier Skorerpunkte in den ersten sieben Runden der Women’s Super League hat sie im ersten Spiel beim 3:0-Sieg gegen Aarau gesammelt. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause hat sie aber beim 3:0-Erfolg gegen Luzern einen Assist beigesteuert. Und dazwischen erzielte sie in der Champions-League-Quali gegen Birkirkara FC (3:1) ein Tor. Gegen Ajax Amsterdam (0:6 und 0:2) konnte sie dann keine Werbung in eigener Sache betreiben.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 02.06.2000

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: FC Zürich Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 13 (3 Tore)

Alter: 32 Ramona Bachmann

PSG ist eins von drei französischen Teams, das sich für die Champions League qualifizieren konnte. Bachmanns Anteil am Erfolg ist überschaubar, kam sie doch in den beiden Spielen gegen Manchester United erst spät von der Bank ins Spiel und blieb dabei ohne Skorerpunkte. Auch in der Liga happert es. Dort hat sie zwar in den ersten fünf Runden ordentlich Spielminuten gesammelt und stand auch drei Mal in der Startelf, doch auf einen persönlichen Erfolg wartet die Offensivspielerin noch immer. Auch in der Nati lief es zuletzt nicht immer rund. Platzt ausgerechnet gegen die Top-Teams aus Schweden und Spanien der Knoten?

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25.12.1990

Grösse: 1,62

Position: Sturm

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 138 (58 Tore)

Alter: 27 Meriame Terchoun

Letzte Saison hat sie mit einem Glanzauftritt am letzten Spieltag den Abstieg aus der höchsten Liga abgewendet, in dieser Spielzeit hat Terchoun aber noch nicht geskort. Und Dijon spielt auch in dieser Saison wieder gegen den Abstieg, nach fünf Runden hat das Team der 27-Jährigen erst einen Punkt auf dem Konto.

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27.10.1995

Grösse: 1,62

Position: Mittelfeld/Sturm

Verein: Dijon FCO

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 28 (2 Tore)

Alter: 16 Noemi Ivelj

Für die ersten beiden Nations-League-Spiele wurde Ivelj erstmals für die Nati aufgeboten. Sie erzählte damals, dass sie am Voci-Lernen gewesen sei als ihr Anne Pochert, die letzte Woche im gegenseitigen Einverständnis bei GC den Posten als Cheftrainerin räumte, angerufen habe und sie dazu aufforderte, ihre Mailbox zu checken. «Als ich die Nachricht las, weinte ich nur noch vor Freude», erklärte die 16-Jährige später bei SRF den Moment, als sie vom Nati-Aufgebot erfuhr. Gegen Italien nahm sie dann auf der Bank Platz, gegen Spanien wurde sie in der 78. Minute beim Stand von 0:4 für die 110-fache Nationalspielerin Noelle Maritz eingewechselt.

Bei den nicht wunschgemäss in die Saison gestarteten Hoppers gehört sie zum Stammpersonal. Zwar verpasste sie im Oktober zwei Liga- und ein Cup-Spiel, zuletzt gegen YB stand sie aber über 90 Minuten auf dem Platz. Die Freude über den Last-Minute-Punktgewinn war riesig, ebenso erfreute die Zuschauerzahl. 8923 Zuschauer*innen waren im Wankdorf und sorgten so für einen neuen nationalen Zuschauerrekord im Frauenfussball. Der bisherige Rekord (7016) datierte aus dem Jahr 2022 – im Cupfinal zwischen dem FC Zürich und GC. Wobei der Rekord nicht ganz wasserdicht ist, wie in der «Berner Zeitung» zu lesen war.

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 01.11.2006

Position: Mittelfeld - Innenverteidigung

Verein: Grasshopper Club Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 1

Alter: 20 Alayah Pilgrim

«Ich fühle mich geehrt, hier zu sein», sagt FCZ-Spielerin Pilgrim im Interview mit «SRF». Und auf ihre Stärken angesprochen: «Ich bringe Tempo nach vorne und bin torgefährlich.» Ihr sei aber klar, dass ihren Nati-Mitspielerinnen «noch viel abschauen» könne. Sowohl bei ihrem Nati-Debüt gegen Italien als auch im folgenden Spiel gegen Spanien kam die von der Bank kommende Pilgrim einem Treffer sehr nahe. Dass die 20-Jährige Tore schiessen kann, das hat sie beim 13:0-Sieg im Cup gezeigt. Gegen den unterklassigen FC Châtel erzielte sie fünf Treffer. In der Liga und der Champions-League-Quali (10 Spiele) hat sie allerdings in dieser Saison noch keinen Treffer erzielt, aber immerhin drei aufgelegt.

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29.04.2003

Grösse: 1,71

Position: Angriff

Verein: FC Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 2

Alter: 19 Smilla Vallotto

Beim schwedischen Spitzenteam Hammarby IF, wo sie seit August unter Vertrag steht, sammelt Vallotto viel Spielpraxis, auch wenn sie nicht immer erste Wahl ist. Und zwei Runden vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf Leader BK Häcken nur drei Punkte. Das Direktduell am 5. November verspricht demnach grosse Spannung und die Chancen sind absolut intakt, dass bei Vallotto schon bald eine Meisterfeier ansteht. In ihren ersten beiden Länderspielen – gegen Italien wurde sie eingewechselt, gegen Spanien spielte sie bis zur 69. Minute – wusste die Edeltechnikerin im Mittelfeld durchaus Akzente zu setzen.

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23.03.2004

Grösse: 1,72

Position: Angriff

Verein: Hammarby IF

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 2

Alter: 26 Julia Stierli

Stierli fehlte beim letzten Zusammenzug aufgrund einer Verletzung, inzwischen hat sie beim FCZ wieder Fuss gefasst. In den Spielen gegen Ajax spielte sie über die volle Distanz, in der Liga wurde sie in zwei Spielen eingewechselt, einmal zur Pause, einmal in der 62. Minute. Ist sie wieder bei 100 Prozent, so wird im Verein wohl kein Weg an ihr vorbeiführen. In der Nati wird es da schon spannender. An der WM stieg Stierli, begünstigt von verletzungsbedingten Ausfällen, zur Stammspielerin auf und wusste zu überzeugen. Nun wird sie sich wahrscheinlich mit Viola Calligaris um den Platz neben Luana Bühler duellieren.

✍️ Steckbrief Julia Stierli Geburtsdatum: 03.04.1997

Grösse: 1,82

Position: Abwehr

Verein: FC Zürich

Marktwert: 30'000 €

Alter: 21 Svenja Fölmli

Mit Svenja Fölmli kehrt eine Vollblutstürmerin zurück in den Kreis der Nationalmannschaft. Die 21-Jährige fiel wegen eines Kreuzbandrisses acht Monate aus, ihr letztes Länderspiel bestritt sie vor einem Jahr. «Es war nicht einfach, die Spiele zu verfolgen, in denen wir Mühe hatten mit Toreschiessen», sagte Fölmli dieser Tage, denn am liebsten hätte sie auf dem Platz geholfen. Und dass sie weiss, wo das Tor steht, hat sie bei ihrem Comeback im Verein gezeigt.

Zum Saisonstart gegen Bayern traf sie als Jokerin vor 13'000 Fans in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand. In der 3. Runde hat sie dann bei ihrem ersten Startelf-Einsatz den 2:1-Siegtreffer gegen Werder Bremen erzielt. Trainerin Inka Grings will der 21-Jährigen aber nicht zu viel Druck auflegen und sagt: «Ich freue mich besonders auf sie, auch wenn wir noch keine extreme Erwartungshaltung haben sollten.» Fölmli selbst sagt, dass sie sich riesig freue und gespannt sei, wie es unter Grings sei.

✍️ Steckbrief Svenja Fölmli Geburtsdatum: 19.08.2002

Grösse: 1,70

Position: Sturm

Verein: SC Freiburg

Marktwert: 60'000 €

Alter: 27 Viola Calligaris

An der WM verpasste sie die ersten beiden Spiele verletzungsbedingt, danach kam sie zu zwei Teileinsätzen. Zuletzt fehlte sie dann auch in der Nations League wegen einer Verletzung. Ja, in den letzten Monaten hatte es die Fussballerin Calligaris nicht einfach. Seit anfangs Oktober sammelt sie nun aber wieder Spielpraxis. In der Liga durfte sie auch schon zweimal von Beginn an ran. Die 27-Jährige ist auf gutem Weg zurück zu alter Stärke. Ob Calligaris aber bereits wieder eine Startelf-Kandidatin ist, muss sich erst noch zeigen.

✍️ Steckbrief Viola Calligaris Geburtsdatum: 17.03.1996

Grösse: 1,67

Position: Verteidigerin

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 90'000 €

Alter: 33 Ana-Maria Crnogorcevic

Für die letzten beiden Länderspiele wurde die Rekordnationalspielerin, die auch am meisten Tore für die Schweizer erzielte, überraschend nicht aufgeboten. Das schlug Wellen, doch inzwischen sind, so sagen die betroffene Spielerin und die für die Nominierung zuständige Trainerin, alle Differenzen aus dem Weg geräumt.

Im Sommer musste sie Barcelona überraschend verlassen und spielt deshalb seit dieser Saison für Atlético Madrid. Dort scheint sie sich relativ gut eingelebt zu haben, in ihren fünf bisherigen Einsätzen erzielte sie ein Tor und bereitete eines vor. Mit 13 Punkten nach sechs Runden belegt Atlético Platz 4. Interessant: Bei Atlético spielt sie nicht im Sturm, sondern als Aussenverteidigerin. Eine Rolle, die die Allrounderin schon aus Barcelona kennt.