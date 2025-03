Pierluigi Tami im portugiesischen Faro. KEYSTONE

Warum ist Elvedi nicht dabei? Können Sie verstehen, dass Jashari abgesagt hat? Sind Sie zu viel in den Ferien? Nati-Direktor Pierluigi Tami stellt sich im regnerischen Camp in Faro den heissesten Fragen.

Wetterglück sieht definitiv anders aus. blue Sport fährt mit dem Auto von Portugals Hauptstadt Lissabon ins Nati-Camp in Faro an der Algarve. So viel geregnet hats an der Algarve in den letzten 15 Jahren nie mehr.

blue Sport auf dem Weg ins Nati-Camp – Wetterglück sieht definitiv anders aus 17.03.2025

Wenn man das Regenwetter hier in Faro sieht, hätte man da nicht lieber das Trainings-Camp im Tessin abgehalten?

Tami schwärmt für Trainingsplatz in Portugal: «Gibt es im Tessin leider nicht» Pierluigi Tami erklärt, warum die Nati das Regenwetter im portugiesischen Faro verkraften wird. 17.03.2025

Warum steht Nico Elvedi, der 28-jährige Abwehrchef von Gladbach nicht im Aufgebot?

Nati-Boss Tami erklärt: Deshalb steht Elvedi nicht im Aufgebot Nati-Boss Pierluigi Tami stellt sich an einer Pressekonferenz den dringendsten Fragen zum Nati-Zusammenzug. 17.03.2025

Ardon Jashari hatte der Nati abgesagt, weil er angeschlagen ist und sich erholen will. Nun hat er übers Wochenende für Brügge gespielt und mit einem Tor und einem Assist brilliert. Was sagen Sie dazu?

Nati-Boss Tami äussert sich zu Jasharis Absage: «Ich habe keine Zweifel» Ardon Jashari sagte der Nati für die Tests gegen Nordirland und Luxemburg ab, weil er eine Verletzung auskurieren müsse. Am Wochenende hat er bei Brügge 88 Minuten brilliert und gar getroffen. Für Nati-Boss Pierluigi Tami kein Problem. 17.03.2025

Was sagen Sie zum Vorwurf, dass sich Verhandlungen rund um den Contini-Nachfolger Davide Callà als Nati-Assistent so in die Länge gezogen hätten, weil Sie zu oft in den Ferien waren?

Das sagt Nati-Boss Tami zu den Verhandlungen mit Co-Trainer Callà Pierluigi Tami äussert sich an einer Pressekonferenz zu den Verhandlungen mit dem neuen Co-Trainer Davide Callà. 17.03.2025

Mehr Videos aus dem Ressort

Ricardo Rodriguez: Mein Leben und der Fussball Als Baby kämpfte er ums Überleben, nun ist er Schweizer WM- und EM-Rekordspieler. Ricardo Rodriguez empfängt blue Sport in Sevilla, wo er mit Nicole und den Söhnen Santiago und Crus zu Hause ist, und redet über sein Leben. 17.03.2025