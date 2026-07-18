Johan Manzambi konnte ab dem WM-Achtelfinal verletzungsbedingt nicht eingreifen – und hinterliess eine grosse Lücke. Im «Heimspiel bei der Nati» erklären Co-Trainer Davide Callà und Rolf Fringer, warum er für das Team so wertvoll ist und weshalb kreative Spieler mehr Freiheiten brauchen.

Darum geht’s Vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien verletzte sich Johan Manzambi im Abschlusstraining am Knie. Die Diagnose Knieprellung war zwar eine Erleichterung, dennoch verhinderten die Ärzte seinen Einsatz.

Assistenztrainer Davide Callà bezeichnet Manzambi als enorm wertvoll für die Schweiz. Er hebt seine Kreativität, Schnelligkeit, taktische Flexibilität und seinen Einsatz für die Mannschaft hervor.

Rolf Fringer fordert mehr Freiheiten für Spieler wie Manzambi. Solche kreativen «Strassenfussballer» dürften nicht durch zu starre taktische Vorgaben ausgebremst werden. Zusammenfassung erstellt mit

Vor dem Achtelfinal-Duell mit Kolumbien musste die Schweiz den Ausfall von Johan Manzambi verkraften. Er hatte sich im Abschlusstraining am linken Knie verletzt.

«Es war die letzte Aktion im Training, kurz vor Schluss. Es war ein unglaublicher Schock. Wir waren alle fassungslos, dass das passiert ist», schildert Davide Callà im «Heimspiel bei der Nati». Immerhin sei man etwas erleichtert gewesen, als es nur eine Knieprellung war, so der Nati-Assistenz-Trainer, der in seiner Spielerkarriere selbst mehrere Knieverletzungen erlitt.

Es war ein herber Ausfall, obwohl man wirklich «alles versucht» habe, hält der 41-Jährige fest, der gleichzeitig die medizinische Abteilung lobt. «Wir vom Staff pushten natürlich, um grünes Licht zu kriegen. Auch die Spieler wollten ihn natürlich auf dem Platz – und er selbst auch», erläutert er. Aber am Ende sei es nur vernünftig gewesen, dass die Ärzte ihr Veto eingelegt haben. «Dafür sind die Experten auch da», unterstreicht Callà.

«Die Argentinier sind froh, dass Manzambi nicht gespielt hat. Das haben sie mir auch so gesagt», erzählt er. «Manzambi hat das unberechenbare Element, die Kreativität, den Speed. Mit dem Ball am Fuss kann er etwas Aussergewöhnliches anstellen. Du hast immer das Gefühl, wenn er den Ball hat, passiert irgendetwas.»

Fringer regt sich bei Disziplin-Frage auf

Ausserdem sei der Genfer auch «taktisch sehr wertvoll», weil Manzambi polyvalent einsetzbar sei, resümiert Callà. «Er macht seinen Job und er setzt sich für die Mannschaft ein. Darum ist er für uns Gold wert», betont er. Gegen Algerien habe er etwa ein «ganz wichtiges Tor aus dem Nichts heraus» vorbereitet in einer Phase, in der man gerade dem Gegner unterlegen gewesen sei, so Callà.

Ob sich der 70-Millionen-Mann, der im Sommer in die Premier League zu Aston Villa wechselt, auch brav an taktische Anweisungen hält? «Null Gefahr. Er hat sich an alle Angaben gehalten. Bei den stehenden Bällen ist er ebenfalls sehr wertvoll für uns, weil er eine gute Grösse (183 cm) hat und uns auch mit dem Kopf helfen kann. Er ist von A bis Z einfach nur fantastisch», schwärmt Callà über den 20-Jährigen, der mit drei Toren zum WM-Shootingstar wurde.

Bei der Frage nach der taktischen Disziplin lacht Rolf Fringer ironisch. «Wir bemängeln in der Schweiz immer, dass es bei uns keine Strassenfussballer mehr gibt. Jetzt haben wir einen, der wieder das gewisse Etwas mitbringt. Und dann kommen Fragen, ob er seine defensiven Aufgaben erfüllt», hält der frühere Nati-Coach fest. Einen wie Manzambi müsse man entfalten lassen, damit er zeigen könne, was er drauf habe, betont der 69-Jährige. «Sobald einer ein bisschen ausschert, dann verliert er gleich den Platz. Alles ist irgendwie genormt. Das zeigt, dass man solche Spieler fast nicht entwickelt und ihnen die nötigen Freiheiten nicht gibt», findet Fringer.

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