Gutes Omen vor dem heissen Sechzehntelfinale gegen Algerien: Murat Yakin hat in sechs Spielen noch nie gegen Vladimir Petkovic verloren. Und er verrät: «Ich machte mal ein Stage bei Vladimir Petkovic.»

Starke Bilanz Nati-Coach Yakin machte einst ein Stage bei Petkovic – und hat noch nie gegen ihn verloren

Am Tag vor dem Sechzehntelfinale stellen sich Trainer Murat Yakin und Stürmer Breel Embolo in Vancouver den Medien. Zur Sprache kommen dabei die früheren Begegnungen der beiden Trainer in der Super League.

Yakin sagt: «Wir mögen uns gegenseitig sehr, wir sind Trainer mit einem ähnlichen Profil. Als ich Thun-Trainer war, habe ich unter ihm eine Woche lang ein Stage bei den Young Boys gemacht. Ich sah, wie er führt und mit den Menschen umgeht. Das war jene Saison, als YB noch 13 Punkte Vorsprung auf Basel hatte» … und dann bekanntlich noch eingeholt wurde.

Dabei hat Yakin in den Direktduellen eine überragende Bilanz gegen Petkovic. In vier Spielen mit Thun verlor er nie gegen YB mit Petkovic, danach siegte er mit Luzern zwei Mal gegen Sion mit Petkovic.

Die Bilanz: 17. Juli 2010: Thun – Young Boys 1:1

Thun – Young Boys 2 6. September 2010: Young Boys – Thun 2:2

Young Boys – Thun 20. Februar 2011: Thun – Young Boys 1:1

Thun – Young Boys 30. April 2011: Young Boys – Thun 0:1

Young Boys – Thun 11. April 2012 (Schweizer Cup, Halbfinal): Sion – Luzern 0:1

Sion – Luzern 23. Mai 2012. Sion – Luzern 1:3.

Damit lautet die Gesamtbilanz Yakin gegen Petkovic drei Siege und drei Unentschieden bei sechs Spielen.

Nati in der Favoritenrolle?

Ist die Schweiz denn nun Favorit? Yakin wiegelt ab: «Wenn man die jetzigen Playoffspiele gesehen hat, kann man nicht von Favoriten reden.»

Breel Embolo wird gefragt, was der Unterschied zwischen Petkovic und Yakin sei. Er sagt lachend: «Der grösste Unterschied ist, dass sie anders aussehen …» Embolo weiter: «Nach dem Spiel werden wir ihn gern grüssen, hoffentlich nach einem Schweizer Sieg.»

Man müsse den Algeriern den Spass am Fussball nehmen, sie seien «launische Spieler, Zocker, das können sie richtig gut».

Workshop «Penaltyschiessen»

Auf Schweizer Seite ist Luca Jaquez leicht angeschlagen. Als Alternativen als Rechtsverteidiger stehen Silvan Widmer und Denis Zakaria bereit.

Interessant dabei: Die Nati machte einen Workshop zum Thema Elfmeterschiessen. Yakin: «Natürlich haben wir es thematisiert, nachdem wir an den letzten Turnieren immer im Penaltyschiessen ausgeschieden sind. Wir haben einen kleinen Workshop gemacht. Wir zeigten ihnen, wie sie sich vorbereiten können, mit verschiedenen Techniken. Mehr will ich nicht verraten.»

Bleibt zu hoffen, dass die Nati es schon nach 90 Minuten geregelt hat.

00:39 Yakin über Petkovic: «Ich schätze seine Art wie er mit den Spielern umgeht und spielen lässt»

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