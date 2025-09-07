  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Quali Das sagen Nati-Coach Murat Yakin und Silvan Widmer vor dem Duell gegen Slowenien

Syl Battistuzzi

7.9.2025

Im zweiten Spiel der WM-Qualifikation trifft die Schweiz am Montag auf Slowenien. Nationaltrainer Murat Yakin kündigt an, auf das gleiche Personal wie beim Auftaktsieg gegen Kosovo zu setzen.

Redaktion blue Sport

07.09.2025, 15:40

07.09.2025, 17:15

Normalerweise hält sich Yakin vor einem Spiel bedeckt, was die Aufstellung betrifft. Am Sonntagabend ist das anders. Der Nationaltrainer, der am 15. September 51 Jahre alt wird, sagte anlässlich der Pressekonferenz, dass er keinen Grund für Wechsel sehe. Nach dem 4:0 gegen Kosovo, als alle Tore in der ersten Halbzeit fielen, wäre dies allerdings auch überraschend gewesen. Schliesslich ist es für die Schweiz das zweite Heimspiel in Folge und die Spieler konnten sich ohne Reisestress voll auf die Regeneration fokussieren.

Die einzige Frage ist, ob Ricardo Rodriguez rechtzeitig wieder fit wird. Der Linksverteidiger wurde am Freitag in der Halbzeit ausgewechselt. Offenbar hatte der Spieler selbst für ein Weiterspielen plädiert, während der Trainer angesichts der klaren Pausenführung lieber Vorsicht walten liess. «Er fühlt sich seit gestern wieder okay und bestreitet heute ein Probetraining», sagte Yakin. Er mache sich keine Sorgen, Alternativen gebe es genug.

Zakaria-Dilemma: «Zerbreche mir den Kopf»

Während sich die Stammspieler über den Vertrauensbeweis freuen dürften, müssen sich die anderen weiter mit ihrer Ersatzrolle abfinden. Dies betrifft unter anderen Denis Zakaria, der bei der AS Monaco als Captain und Leistungsträger eine wichtige Rolle einnimmt, im Nationalteam aber seit Jahren hinter Granit Xhaka und Remo Freuler zurücksteht.

Zuletzt kam auch noch Pech mit Verletzungen hinzu. Es ist eine Situation, die auch Yakin beschäftigt. «Ich zerbreche mir den Kopf», sagte der Nationaltrainer. «Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber im aktuellen System kommt er nicht an Granit und Remo vorbei. Ich habe mit ihm besprochen, dass ich derzeit nicht wechseln möchte, und er hat das akzeptiert.»

Zakaria wird wie andere bereitstehen, falls er während der Partie gegen Slowenien gebraucht wird. Für diese Begegnung wurden bis Sonntagabend erst 10'200 Tickets verkauft. Der Umstand, dass die Partie an einem Montag um 20.45 Uhr stattfindet, scheint in Kombination mit den eher hohen Eintrittspreisen viele Fans abzuschrecken.

Mehr zur Nati

Nati-Stimmen. Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es heute nichts zu holen gibt»

Nati-StimmenWidmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es heute nichts zu holen gibt»

«Sind derzeit brutal effizient». Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf

«Sind derzeit brutal effizient»Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen Kosovo. Zahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Die Nati-Noten zum 4:0 gegen KosovoZahnlücke weg und Embolo beisst gleich zweimal zu!

Nati-Captain ist stolz. Xhaka: «Ein Riesen-Statement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf»

Nati-Captain ist stolzXhaka: «Ein Riesen-Statement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf»

Optimaler Start in WM-Quali. Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Optimaler Start in WM-QualiDie Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein

Meistgelesen

«Der Unterschied: Ihr habt Geld und wir sind arm»
Supermarktdach stürzt ein und verletzt drei Kundinnen
Erstes «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»
Beine abgerissen und verblutet − Bissspuren deuten auf Weissen Hai
Heute Abend taucht die Erde den Mond in ihren Schatten

Mehr Fussball

WM-Qualifikation. Yakin setzt wohl auf die gleiche Startelf wie gegen Kosovo

WM-QualifikationYakin setzt wohl auf die gleiche Startelf wie gegen Kosovo

Nach Fehlstart. Nagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie – und um seinen Job?

Nach FehlstartNagelsmann kämpft gegen historische Niederlagenserie – und um seinen Job?

WM-Qualifikation. Ronaldo trifft zweimal für Portugal – auch England und Österreich gewinnen

WM-QualifikationRonaldo trifft zweimal für Portugal – auch England und Österreich gewinnen

Fussball Videos

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

07.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Nagelsmann zur Kritik: «Komme damit gut klar»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Mehr Videos