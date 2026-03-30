Rafel Navarro gefiel die Intensität, mit welcher der Cupfinal auf der Schützenwiese geführt wurde Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen in der Schweizer Women's Super League.

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Women's Super League

DAS SPIEL DER WOCHE. Gab es in der Liga nur eines: St. Gallen verlor das Nachholspiel gegen die Grasshoppers 1:2. Ansonsten stand die Woche ganz im Zeichen des Cupfinals in Winterthur, wo sich Servette Chênois mit dem 1:0-Sieg gegen YB zum dritten Mal die Trophäe sicherte. Nationaltrainer Rafel Navarro war einer der 7587 Zuschauer auf der Schützenwiese.

Vorgängig zur Bekanntgabe des Kaders für die nächsten Spiele der WM-Qualifikation ging der Spanier kurz auf den Cupfinal ein: «Es war ein sehr gutes Spiel. Mir hat gefallen, mit welcher Intensität beide Teams gespielt haben. Beide Equipen hatten Chancen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ich gratuliere Servette, den Spielerinnen und dem Staff, die auch in der Meisterschaft einen guten Job machen, zum Cupsieg.»

SO GEHT ES WEITER. Am Ostersamstag steht die letzte Runde der Qualifikation an, bevor am 25. April die Playoff-Viertelfinals beginnen. Die wichtigste noch offene Frage betrifft Rang 8, um welchen die punktgleichen Aarau und Luzern im Fernduell kämpfen. Aarau, das aufgrund der besseren Tordifferenz vor der Schlussrunde über dem Strich klassiert ist, trifft auswärts auf die Grasshoppers. Luzern empfängt zuhause Meister YB.