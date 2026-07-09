Kalshi darf in der Schweiz keine bewilligten Geldspiele anbieten. Im internationalen TV-Bild eines Nati-Spiels war die Marke trotzdem sichtbar. Solche Werbung ist in der Schweiz eigentlich verboten.

Darum geht’s Während der SRF-Übertragung des WM-Spiels Schweiz gegen Kolumbien war Bandenwerbung für die in der Schweiz gesperrte Wettplattform Kalshi zu sehen, die ohne Bewilligung Geldspiele anbietet.

SRF, die Geldspielaufsicht Gespa und das Bakom sehen darin kein Problem, weil die Bilder Teil des internationalen TV-Signals sind und SRF keinen Einfluss auf die Bandenwerbung im Stadion hat.

SP-Nationalrat Ueli Schmezer warnt vor digitalen Wettplattformen als Gefahr für Jugendliche, während FDP-Nationalrat Wasserfallen keinen Handlungsbedarf sieht, da die Werbung im Ausland legal sei. Zusammenfassung erstellt mit

Zeki Amdouni ist frisch im Spiel, als die Schweiz und Kolumbien das Achtelfinalspiel im Elfmeter entscheiden. Er läuft an, schiesst und trifft. Im SRF-Bild jubelt die Nati. Doch daneben flimmert auf der Bande eine Werbung mit, die in der Schweiz heikel ist: Kalshi.

Kalshi ist keine gewöhnliche Wettseite. Die Plattform gilt neben Polymarket als einer der grossen sogenannten Prognosemärkte. Dort setzen Nutzerinnen und Nutzer Geld nicht nur auf Sportresultate, sondern auch auf Politik, Wirtschaft und vor allem auf das Weltgeschehen.

Die Fragen, auf die gewettet werden kann, klingen teils absurd: Taucht Donald Trump am WM-Final auf? Fällt ein bestimmter Satz in einer Rede? Tritt ein Regierungschef zurück?

Das Problem: Solche Wetten auf reale Ereignisse lassen sich mit Insiderwissen manipulieren – erst recht, wenn jemand ein Ereignis selbst beeinflussen kann. Im Extremfall könnte eine prominente Person öffentlich etwas ankündigen, auf das Gegenteil wetten und später anders handeln.

Geldspielgesetz kennt Werbeverbot

Die Schweizer Politik hat sich vor Jahren für strenge Regeln entschieden. Wer hierzulande Geldspiele anbieten will, braucht eine Bewilligung. Anbieter ohne Bewilligung können gesperrt werden. Und das Geldspielgesetz hält in Artikel 74 ausdrücklich fest: «Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist verboten.»

Die Geldspielaufsicht Gespa zählt Kalshi auf Anfrage zu diesen Geldspielen: Über die Plattform würden unter anderem in der Schweiz nicht bewilligte Sportwetten angeboten. Die Webadresse Kalshi.com steht deshalb seit 2025 auf der Sperrliste. Internetanbieter müssen den Zugriff darauf verhindern.

Wer die Sperre umgeht und dort spielt, macht sich laut Geldspielaufsicht grundsätzlich nicht strafbar. Doch der Schutz der Schweizer Regulierung entfällt. Gespa-Direktor Manuel Richard nennt etwa «strenge Sicherheitsanforderungen, Massnahmen gegen Manipulation, Spielsuchtprävention und Zugangskontrollen» – also zum Beispiel Sperren für Minderjährige oder für Personen mit Suchtproblemen.

SRF habe «keinen Einfluss» auf Werbebanden

Trotzdem war Kalshi beim Schweizer WM-Spiel auf SRF zu sehen. Die Erklärung des Senders: Man habe die Werbung nicht selbst platziert. SRG-Sprecherin Lorena Sauter schreibt auf Anfrage, für die internationale Liveproduktion des sogenannten Weltsignals sei der von der FIFA beauftragte Host Broadcaster verantwortlich – also die Produktionsfirma vor Ort.

Alle TV-Sender weltweit übernähmen diese Bilder, auch SRF, RTS und RSI. Die SRG-Sender hätten «keinen Einfluss auf die Produktion und auch nicht auf die Bandenwerbung in den Stadien», schreibt Sauter.

Auch die Gespa will im konkreten Fall nicht aktiv werden. «Die Gespa wird in diesem Fall nicht tätig», schreibt Direktor Manuel Richard. Der Grund: «Das Schweizer Werbeverbot greift hier nicht.» Die Bandenwerbung sei Teil des internationalen, im Ausland produzierten TV-Signals.

Richard verweist auf das Herkunftsland- beziehungsweise Sendestaatsprinzip. Vereinfacht gesagt: Ein Programm untersteht dem Recht jenes Staates, in dem der Sender seinen Sitz hat. Die Regeln für TV-Werbung können sich deshalb von Land zu Land unterscheiden – auch bei anderen Produkten wie Genussmitteln.

Bandenwerbung «sind Realität»

Klar unzulässig wäre laut Gespa hingegen ein anderer Fall: «wenn ein Schweizer Sender in seinem Programm gezielt Werbung für nicht bewilligte Geldspielangebote schalten würde». Genau das bestreitet SRF. Es geht also nicht um einen gebuchten SRF-Werbespot, sondern um eine Bande im internationalen Livebild.

Diese Sicht stützt das Bundesamt für Kommunikation (Bakom), das die SRG-Sender beaufsichtigt. Dort spricht man bei der Bandenwerbung an internationalen Fussballspielen zwar von Schleichwerbung – heikel sei diese aber nicht: «Bandenwerbung oder Markenlogos von Sponsoren auf den Trikots sind im Sportumfeld Realität», schreibt Bakom-Sprecherin Delphine Schwab-Allemand gegenüber blue News.

Anders gesagt: Bei Liveübertragungen kann ein Programmveranstalter kaum etwas gegen die beabsichtigte Werbewirkung unternehmen, wenn er die Bilder unverändert übernehmen muss.

Mehrere angefragte Politiker*innen wollten sich während der Sommerferien nicht zur Thematik äussern. Nur zwei Nationalräte nahmen Stellung. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen verweist darauf, dass die Werbung in einem kanadischen Fussballstadion gezeigt wurde – und dort nicht verboten ist. Dass SRF diese Werbung auch in Schweizer Wohnzimmer und vor allem in Public-Viewing-Zonen bringe, sei «keine Story», weil SRF keinen Einfluss auf die Werbepartnerschaften habe.

SP-Nationalrat Ueli Schmezer hingegen sieht in den digitalen Wettplattformen ein wachsendes Problem: «Solche Plattformen haben ein enormes Suchtpotential. Sie machen aus dem Handy ein digitales Casino, wo die Leute – Jugendliche sind besonders gefährdet – rund um die Uhr und sieben Tage die Woche Geld verlieren können», sagt Schmezer.

Eine Auswertung des «Wall Street Journal» stützt die Aussage des ehemaligen Moderators: Die Zeitung kam zum Schluss, dass gerade einmal 0,1 Prozent der Polymarket-Konten zwei Drittel der gesamten Gewinne einstreichen. Profis mit besseren Daten und Insider schöpfen das Geld der Amateure ab.