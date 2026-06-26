Als Gruppensieger ist die Schweizer Nati ins Nati-Camp in San Diego zurückgekehrt. Gregor Kobel stellt sich am Freitag an einer Medienkonferenz den Fragen der Journalisten.

Gregor Kobel ist ein Familienmensch «Ich liebe meine Familie sehr – es ist wichtig, dass sie da ist»

Für Gregor Kobel war das 2:1 gegen Kanada ein ungewöhnliches Spiel. Ab Anpfiff wird der Nati-Goalie bei jeder Ballberührung rigoros ausgebuht. «Ich war schon ein wenig perplex am Anfang. Ich habe ja keinen kanadischen Pass oder so..»

Grund war nicht Kobel, sondern die Gewohn- und Gepflogenheiten kanadischer Sportfans. Sie wollen Sportler sehen, die angreifen, Rückpässe zum Goalie sind ein No-Go.

00:43 Kobel über Pfiffe: «War schon bisschen perplex»

Nach den Pfiffen und dem 2:1-Sieg öffnet die Nati Tür und Tor für die Familie. Für Kobel, der vor einem Jahr Vater wurde, sagt: «Es ist wichtig, dass ich meine Familie und Freunde zwischendurch um mich habe. Ich bin ein Familienmensch, ich liebe meine Familie sehr.»

An einem Turnier sei es entscheidend, dass man einen Ausgleich habe, so Kobel weiter. «Man ist viel im Hotel, reist viel. Mit deiner Familie kannst du auch mal runterfahren und die Batterien wieder aufladen.»

Für ihn passt die Mischung zwischen Arbeit und Freizeit unter Murat Yakin und dessen Staff. Kobel: «Muri gibt uns auch unsere Freiheiten. Das schätze ich sehr»

Die ganze Pressekonferenz im Video

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Das könnte dich auch interessieren