Ein tödlicher Verkehrsunfall in Brasilien überschattet die Karriere des 19-jährigen Fussballtalents Nicolas Bosshardt. Der Profi des FC São Paulo erfasste am Montagabend in Barueri mit seinem BMW einen 84-jährigen Mann, der eine Strasse überquerte.

Trotz erster Hilfe und eines Notrufs erlag das Opfer später seinen Verletzungen. Bosshardt blieb nach Angaben seiner Anwälte am Unfallort und kooperierte mit den Einsatzkräften, wie «Bild» schreibt.

Die brasilianische Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Verdacht, dass sich Bosshardt und zwei Mitspieler unmittelbar vor dem Unfall ein illegales Autorennen geliefert haben könnten. Zeugen berichten von hoher Geschwindigkeit.

Der Linksverteidiger weist die Vorwürfe zurück und erklärt, er sei mit rund 50 km/h unterwegs gewesen und habe noch versucht, dem Fussgänger auszuweichen. Nach einer Anhörung wurde Bosshardt zunächst auf freien Fuss gesetzt. Sein Führerschein wurde eingezogen, zudem muss er sich regelmässig bei den Behörden melden und darf seinen Wohnort nicht länger als acht Tage ohne Genehmigung verlassen. Die zuständige Richterin sieht ausreichende Anhaltspunkte für eine mögliche Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Der Fall sorgt auch in der Schweiz für Aufmerksamkeit. Bosshardt besitzt neben der brasilianischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft und gilt als Kandidat für die Nati. Nationaltrainer Murat Yakin bezeichnete ihn im Frühling als Spieler, der «absolut auf dem Radar» stehe. Der talentierte Abwehrspieler absolvierte in dieser Saison für São Paulo bislang einen Kurzeinsatz in der brasilianischen Serie A.