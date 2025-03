Andreas Böni: «Dieser Sieg bringt Ruhe in die Nati» Nach dem Sieg gegen Luxemburg analysiert Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, die Gewinner der Partie und blickt auf den nächsten Zusammenzug. 25.03.2025

Die Schweiz gewinnt nach acht sieglosen Spielen in Serie endlich wieder einmal ein Spiel. Die Nati-Spieler nach dem 3:1 gegen Luxemburg in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Yvon Mvogo

Kommt zu seinem 11. Länderspiel. Wird wenig gefordert, aber wenn, dann ist er zur Stelle. Starke Parade (24.) nach einem Kopfball aus kurzer Distanz. Beim Penalty-Gegentor kurz vor Schluss machtlos.

Note: 4.5 Verteidigung Lucas Blondel

In Nordirland noch eingewechselt, heute darf er erstmals von Beginn weg ran. Macht zu Beginn über seine rechte Seite viel Dampf nach vorne. Seine Balleroberung steht am Ursprung des zweiten Schweizer Treffers. Blondel kann sich durchaus Chancen ausrechnen, auch beim nächsten Zusammenzug wieder dabei zu sein.

4.5 Verteidigung Eray Cömert

Macht seine Sache ordentlich, spielt schnörkellos und konsequent. Schade, bleiben er und seine jungen Abwehrkollegen nicht ohne Gegentor.

Cömert: «Der Test war gut, aber an der Effizienz können wir noch arbeiten» Eray Cömert analysiert den Nati-Test gegen Luxemburg nach dem Spiel. 25.03.2025

Note 4.5 Verteidigung Stefan Gartenmann

Erhält wie schon gegen Nordirland das Vertrauen von Yakin. Weniger in den Spielaufbau involviert als noch am Freitag, dafür im Abwehrverhalten stabiler und tadellos. Hat nach 45 Minuten schon Feierabend.

Note: 4.5 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Führt die Mannschaft als Captain auf den Platz. Dabei hatte Yakin am Montag noch gesagt, Rodriguez würde nicht von Beginn weg spielen. Fällt weder auf noch ab, wird zur Pause ausgewechselt.

Rodriguez scherzt nach Sieg: «Captain und direkt ein Sieg, Granit muss aufpassen» Ricardo Rodriguez ist mit dem Test gegen Luxemburg zufrieden und ist nach dem Spiel zum Scherzen aufgelegt. 25.03.2025

Note: 5 Verteidigung Miro Muheim

Starke Vorarbeit zum 1:0. Lenkt beim 3:0 den Schuss von Vargas unfreiwillig ab und kommt so im zweiten Länderspiel zu seinem ersten Tor. Kann sich beinahe noch einen zweiten Assist gutschreiben lassen, Embolo kann seine starke Hereingabe (54.) aber nicht verwerten.

Muheim: «Sorry Ruben, das ist mein Goal» Miro Muheim schiesst gegen Luxemburg sein erstes Länderspieltor und ist nach dem Spiel sichtlich erfreut darüber. 25.03.2025

Note: 4.5 Mittelfeld Vincent Sierro

Macht in der 1. Halbzeit den Xhaka. Holt sich die Bälle tief in der eigenen Hälfte und versucht das Spiel in die Hände zu nehmen. Leitet das 3:0 mit einem langen Ball aus dem eigenen Strafraum ein. Nach 45 Minuten macht er Platz für Aebischer.

Note: 5 Mittelfeld Djibril Sow

Erster Startelf-Einsatz für die Nati seit Oktober 2023. Leitet das Führungstor mit einem klugen Ball zu Muheim ein. Erobert viele Bälle und ist auf dem ganzen Platz anzutreffen. Guter Auftritt.

Note: 4 Mittelfeld Dan Ndoye

Clever, wie er den Ball vor dem 3:0 auf Embolo verlängert. Hat seine beste Aktion kurz vor der Pause, als er den Ball an der Mittellinie selbst erobert und dann alleine aufs Luxemburg-Tor losstürmt. Ndoye scheitert aber an Goalie Moris. Ansonsten ist von ihm nicht viel zu sehen.

Note: 5 Mittelfeld Ruben Vargas

Wirbelt von der ersten Sekunde an. Verwertet seine erste Chance eiskalt zum 1:0 und ist auch beim 3:0 entscheidend beteiligt, als sein Schuss von Muheim ins Tor abgelenkt wird. In der 2. Halbzeit dann weniger auffällig. Hat in der Schlussphase noch eine Mega-Chance, die er etwas fahrlässig liegen lässt.

Note: 5 Sturm Breel Embolo

Yakin hatte angekündigt, Embolo gegen Luxemburg auf die Bank zu setzen. Wohl weil Zeqiri verletzt passen muss, darf der Monaco-Stürmer doch ran. Man merkt, dass Embolo nach zuletzt mauen Nati-Auftritten etwas gutmachen will. Er holt vor dem 2:0 den Penalty heraus, läuft selbst an und verwandelt sicher. Es ist Embolos erster Nati-Treffer seit der EM. Sackstark dann, wie er sich vor dem vermeintlichen 3:0 durchsetzt und aus 16 Metern trifft. Das Tor zählt aber nicht. Überragend, sein Pass raus zu Vargas vor dem dritten Schweizer Treffer. Vergibt in der 55. Minute die Riesenchance zum 4:0, als er den Goalie etwas gar lässig überwinden will.

Embolo: «Ich habe mich mit Ricci um den Penalty gestritten» Breel Embolo analysiert das Testspiel gegen Luxemburg und erzählt, dass er sich das Penalty-Tor erkämpfen musste. 25.03.2025

Eingewechselte Spieler

Note: 4.5 Ab 46. Minute für Rodriguez Albian Hajdari

Kommt nach der Pause zu seinem Nati-Debüt und fügt sich gut in die funktionierende Abwehrreihe der Schweizer ein.

Note: 4.5 Ab 46. Minute für Gartenmann Denis Zakaria

Rückt zunächst in die Innenverteidigung und später ins Mittelfeld. Auf beiden Positionen absolut solid, allerdings werden Zakaria und Co. auch nicht wirklich gefordert von einem harmlosen Luxemburg.

Note: 4 Ab 46. Minute für Sierro Michel Aebischer

Die fehlende Spielpraxis ist ihm anzumerken. Doch Aebischer kämpft sich in die Partie und gewinnt den einen oder anderen wichtigen Zweikampf.

Note: – Ab 66. Minute für Blondel Isaac Schmidt

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 66. Minute für Ndoye Fabian Rieder

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 81. Minute für Vargas Aurèle Amenda

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.