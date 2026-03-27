Die Nati-Startelf gegen Deutschland – so könnte sie auch an der WM im Sommer aussehen. Keystone

Die Schweizer Nati verliert ihr erstes Spiel im WM-Jahr gegen Deutschland 3:4 – es ist die erste Niederlage seit November 2024. Murat Yakin nimmt dabei nicht weniger als 10 Wechsel vor. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4 Tor Gregor Kobel

Gleich mehrmals kann sich Kobel mit starken Paraden auszeichnen, muss aber auch viermal hinter sich greifen. Beim herrlichen Schlenzer von Wirtz zum 2:3 steht Kobel etwas weit vor seiner Linie.

Note: 4 Verteidigung Silvan Widmer

Hat nach einer Viertelstunde das 1:0 auf dem Fuss, trifft aus bester Position aber den Ball nicht. Verliert beim Gegentor zum 1:1 das Duell gegen Torschütze Tah. Immer wieder ist er in der Offensive anzutreffen. So auch in der 41. Minute, als Widmer eine butterweiche Flanke in den Fünfmeterraum schlägt und Embolo findet – 2:1. Zur Pause wird er ausgewechselt.

Note: 4 Verteidigung Manuel Akanji

Scheut sich nicht, auch mal einen riskanten Ball zu spielen. So schleicht sich aber auch der eine oder andere Fehlpass ein. Stark, wie er in höchster Not vor Havertz rettet – wenige Augenblicke später schlägt es dennoch ein (1:1). Beim 2:2 vor dem Pausenpfiff kommt er Torschütze Gnabry nicht mehr rechtzeitig hinterher. Fällt nicht ab, hat im Nati-Trikot aber auch schon besser gespielt.

Note: 4 Verteidigung Nico Elvedi

Hat seine liebe Mühe mit Havertz, aber Glück, dass der Arsenal-Stürmer mehrmals im Abschluss sündigt. In der Luft ist Elvedi eine Bank. Ein misslungener Befreiungsschlag landet aber gefährlich nah am eigenen Tor. Die eine oder andere Unsicherheit schleicht sich ein, aber auch einige starke Abwehraktionen gibt's zu notieren.

Note: 4 Verteidigung Ricardo Rodriguez

Lässt sich vor der ersten dicken Deutschland-Chance etwas gar leicht ausspielen und verschätzt sich beim folgenden Eckball am zweiten Pfosten. Zum Glück schiesst Gnabry den eigenen Mitspieler an. Ansonsten aber grundsolide, hat nach 45 Minuten Feierabend.

Note: 3.5 Mittelfeld Ruben Vargas

Starke Aktion nach 15 Minuten, als er den Ball flach und scharf in den Strafraum spediert. Danach ist aber kaum mehr etwas von Vargas zu sehen. Nach der Pause bleibt auch er in der Kabine.

Note: 5 Mittelfeld Granit Xhaka

Behält in der 17. Minute nach dem Ballgewinn im Mittelfeld die Übersicht und lanciert Ndoye mustergültig (1:0). Wie gewohnt holt sich der Captain die Bälle schon ganz hinten und kurbelt das Spiel der Nati an. Nach guten 45 Minuten wird er ebenfalls ausgewechselt.

Note: 5 Mittelfeld Remo Freuler

Hervorragender Ballgewinn vor dem 1:0 und auch beim Tor zum 2:1 ist er es, der den Ball zurückerbobert. Freuler rennt 77 Minuten über den Platz, ist überall anzutreffen und beweist einmal mehr, wie wichtig er für die Mannschaft ist.

Note: 4.5 Mittelfeld Fabian Rieder

Stark, wie er Vargas kurz vor der Pause in Szene setzt, noch stärker sein Distanzschuss danach – schade, dass der Ball nur an die Latte klatscht. Hervorragend ist auch seine Defensivarbeit. Die Standards haben noch Luft nach oben.

Note: 5 Mittelfeld Dan Ndoye

Was für eine Einzelaktion zum 1:0! Von links dringt er in den Strafraum, vernascht Stiller und erwischt Baumann in der Goalie-Ecke. Auch in der Folge ist Ndoye in der Offensive der auffälligste Schweizer. Dass ihm im Verein aktuell die Spielpraxis fehlt, ist ihm nicht anzumerken.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

40 Minuten lang ist von ihm wenig bis nichts zu sehen, doch dann steht er goldrichtig und lässt Baumann mit seinem Kopfball keine Chance. Es bleibt seine einzige Chance im Spiel, nach einer Stunde hat Embolo Feierabend.

Eingewechselte Spieler

Note: 3 Ab 46. Minute für Vargas Johan Manzambi

In der Quali war er der Edeljoker für die Nati, gegen Deutschland will ihm nicht viel gelingen. Einen vielversprechenden Konter lässt Manzambi etwas fahrlässig liegen. Beim dritten Gegentor verpasst er es, Wirtz rechtzeitig zu stören. Der schwächste Schweizer an diesem Abend. Hat Glück, dass er nach seinem Ellbogenschlag gegen Kimmich nicht vom Platz fliegt.

Note: 4.5 Ab 46. Minute für Xhaka Ardon Jashari

Er findet als Xhaka-Ersatz gut in die Partie. Versucht wie der Captain das Spiel an sich zu reissen und erobert einige Bälle. Mehrmals lässt er seine Klasse aufblitzen. Ein guter Auftritt.

4 Ab 46. Minute für Rodriguez Miro Muheim

Muheim kriegt es in der zweiten Halbzeit mit Bayern-Shootingstar Lennart Karl zu tun und sieht dabei teilweise alt aus. Er schaltet sich aber auch immer wieder nach vorne ein und kann sich beim Tor zum 3:3 auch den Assist gutschreiben lassen.

3.5 Ab 46. Minute für Widmer Denis Zakaria

Er kommt tatsächlich in der Abwehr zum Einsatz. Doch nicht wie erwartet in der Innenverteidigung, sondern als Rechtsverteidiger. Er scheint sich auf dieser Position nicht wirklich wohl zu fühlen, steht nicht immer richtig und gegen vorne kommt gar nichts von Zakaria. Im Zentrum ist er besser aufgehoben.

4 Ab 62. Minute für Akanji Aurèle Amenda

Wie seine Mitspieler verliert auch Amenda beim Treffer zum 3:4 etwas die Orientierung im Strafraum. Mutterseelenallein kann Wirtz sich die Ecke aussuchen und Deutschland so den Sieg sichern. Amenda bleibt aber ohne gröbere Fehler.

4.5 Ab 62. Minute für Embolo Joël Monteiro

Er kriegt eine halbe Stunde lang die Chance, sich zu zeigen – und das gelingt ihm mit dem sehenswerten Treffer zum 3:3. Ansonsten hat er gegen Abwehrhüne Tah aber einen schweren Stand.

4 Ab 62. Minute für Rieder Alvyn Sanches

Es ist sein erstes Nati-Spiel seit der schweren Verletzung vor einem Jahr. Sanches fällt weder auf noch ab.

– Ab 78.Minute für Elvedi Eray Cömert

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

– Ab 78.Minute für Ndoye Michel Aebischer

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

– Ab 78.Minute für Freuler Vincent Sierro

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.