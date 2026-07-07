Johan Manzambi, Djibril Sow und Rubén Vargas mussten am Montag das Training abbrechen. Einem Medienbericht zufolge fällt zumindest Manzambi am Dienstagabend im Achtelfinal gegen Kolumbien aus.

Grosse Sorgen für die Nati vor dem WM-Achtelfinal gegen Kolumbien (Dienstag, 22:00 Uhr). Nachdem an der Nati-Medienkonferenz am Montagabend kommuniziert wurde, dass Johan Manzambi, Djibril Sow und Rubén Vargas das Training vorzeitig abbrechen mussten, scheint sich eine erste Befürchtung zu bewahrheiten: Laut dem «Blick» fällt zumindest Shootingstar Manzambi gegen Kolumbien aus.

Der formstarke Freiburg-Profi hat sich offenbar in der allerletzten Einheit des Abschlusstrainings eine Verletzung am Knie zugezogen – ohne Einwirkung eines anderen Spielers. Der SFV hat offiziell noch nichts kommunziert, dem «Blick» zufolge steht sein Ausfall aber schon fest.

Auch Vargas und Sow bleiben fraglich – genauso wie Luca Jaquez und Michel Aebischer, welche bereits davor angeschlagen waren.