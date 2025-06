Murat Yakin will gegen die USA einen guten Auftritt seiner Schützlinge sehen. KEYSTONE

Nach Utah macht die Schweizer Nationalmannschaft nun im US-Bundesstaat Tennessee Halt. In Nashville bestreitet sie in der Nacht auf Mittwoch gegen die USA ein letztes Testspiel vor dem Start der WM-Qualifikation im Herbst.

Das Team von Murat Yakin verliess Salt Lake City am Sonntag mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht. Mit dem 4:2-Sieg gegen Mexiko hat die Schweiz den ersten Test ihrer USA-Reise bestanden, auch wenn nicht alles perfekt war. Die Bedingungen waren auch nicht alltäglich, mit der Hitze an einem Juni-Nachmittag im Herzen der Rocky Mountains, einem Rasen, der eher für American Football als für «Soccer» geeignet ist, und 40'000 mehrheitlich mexikanischen Fans, die ihr Team pausenlos angetrieben haben.

«Wir waren effizient. Die Herausforderung war nicht einfach gegen ein starkes mexikanisches Team, aber wir haben sie angenommen», freute sich Murat Yakin an der Medienkonferenz nach dem Spiel. Der Nationaltrainer gab seinen Spielern im Übrigen gute Noten, trotz einer manchmal spürbaren Unruhe in der Defensive. «Alle, die gespielt haben, haben ihre Aufgabe erfüllt», urteilte er.

Zu Gast bei Roman Josi

Eine Mission, die nun in Nashville fortgesetzt wird, wo die Schwüle des Südens der USA das trockene Wetter des «Mountain West» ersetzt hat. Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt von Tennessee (und der Country-Musik) erblickten die Schweizer Spieler mindestens ein bekanntes Gesicht, nämlich das ihres Landsmanns Roman Josi. Der NHL-Star und Captain der Nashville Predators war auf einem riesigen Plakat zu sehen, das die Multifunktionsarena im Herzen von «Music City» schmückt.

Granit Xhaka und Co. werden im Stadion des ortsansässigen MLS-Teams Nashville SC spielen, das sich im Süden der Stadt befindet. In diesem «echten» Fussballstadion werden in diesem Monat auch drei Partien der Klub-WM ausgetragen, darunter ein Spiel von Lucas Blondels Boca Juniors. Die Schweiz wird zum ersten Mal seit vier Jahren und dem 2:1-Sieg in einem Testspiel in St. Gallen wieder gegen die USA antreten.

USA ohne ihren grossen Star

Das US-Team wird seit September vom Argentinier Mauricio Pochettino gecoacht. Doch der ehemalige Verteidiger, der Tottenham Hotspur 2019 in den Final der Champions League geführt hat, steht nach drei Niederlagen in Folge bereits unter Druck.

Nach den bescheidenen Auftritten gegen Panama (0:1) und Kanada (1:2) im Final Four der Nations League der CONCACAF-Zone verloren die Amerikaner am Samstag in Connecticut mit 1:2 auch gegen die Türkei. Die US-Boys werden also versuchen, sich gegen die Schweiz zu rehabilitieren, nur wenige Tage vor dem Start des Gold Cup, dem Pendant zur EM.

Die USA werden ohne ihren besten Spieler, Christian Pulisic, antreten. Der Stürmer der AC Milan lehnte Pochettinos Aufgebot ab, mit der Begründung, er sei nach einer erfolgreichen Saison in Italien (17 Tore, 10 Vorlagen) erschöpft.

Fragezeichen in der Abwehr

Die Schweiz kann mit wenigen Ausnahmen (es fehlen die verletzten Ruben Vargas und Denis Zakaria) bei der US-Tour aus dem Vollen schöpfen. Murat Yakin wird den letzten Test mit einer ähnlichen Mannschaft bestreiten wie jene, die am 5. September in Basel zum Start der WM-Qualifikation gegen Kosovo spielen wird.

Unklar ist, wer gegen die USA den Platz neben Manuel Akanji in der Innenverteidigung einnehmen wird. Nach Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann und Eray Cömert im März schenkte Yakin Aurèle Amenda gegen Mexiko das Vertrauen. Es ist nicht sicher, ob der junge Bieler, der bei der Eintracht Frankfurt in dieser Saison kaum zum Einsatz kam, bereits das Zeug zum Stammspieler in der Nationalmannschaft hat.

Ähnlich präsentiert sich die Situation auf der rechten Abwehrseite, auf der am Samstag Rückkehrer Silvan Widmer das Vertrauen erhielt, nachdem Isaac Schmidt und Lucas Blondel im März ihre ersten Einsatzminuten im Nationaltrikot auf dieser Position gesammelt hatten. Einer dieser beiden könnte nach Widmers durchwachsener Leistung in Nashville eine weitere Chance erhalten.

