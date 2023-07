Shaqiri wird bei Penalty provoziert: «Du hast keine Eier»

Xherdan Shaqiri wird bei seinem Elfmeter provoziert. imago/USA Today Network

Beim Duell zwischen Chicago Fire und Minnesota kommt es zum Penalty-Duell zwischen Xherdan Shaqiri und Dayne St. Clair. Der gegnerische Goalie versucht dabei mit allen Mitteln, den Nati-Star abzulenken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Partie zwischen Minnesota und Chicago darf Einwechselspieler Xherdan Shaqiri zum Penalty antreten.

Dabei versucht ihn der gegnerische Goalie mit Trashtalk – der auch unter der Gürtellinie stattfindet – abzulenken. Der Nati-Star lässt sich jedoch nicht irritieren. Mehr anzeigen

Im Leagues Cup steht Xherdan Shaqiri im Rampenlicht. Der Nati-Star muss zwar gut eine Stunde das Duell von der Bank mitverfolgen. Doch nachdem Chicago auswärts in Minnesota in Rückstand gerät, wird der 31-Jährige – zusammen mit Ex-Lugano-Profi Ousmane Doumbia – eingewechselt. Auf dem Platz steht bei den Gästen mit Maren Haile-Selassie ein weiterer Spieler mit Vergangenheit in der Super League.

Doch es ist natürlich Shaqiri, der in der 69. Minute zum Strafstoss für sein Team antreten darf. Dabei versucht Minnesota-Keeper Dayne St. Clair, ihn mit Psycho-Spielchen in der Konzentration zu stören. «Du hast keine Eier», höhnt der Kanadier unter anderem in Richtung des Schweizers. Shaqiri deutet mit einer Handgeste an: «Du redest (zu) viel.»

Chirping between Xherdan Shaqiri and Dayne St. Clair before Shaqiri buries the penalty 👀 pic.twitter.com/TlQCcAEiLX — Tom Bogert (@tombogert) July 28, 2023

Für einen erfahrenen Profi wie Shaqiri ist dieser Trashtalk nicht der Rede wert. Kein Wunder, schliesslich spielte der 114-fache Internationale schon auf weit grösseren Bühnen, um sich von einem unbekannten MLS-Profi verunsichern zu lassen.

Shaqiri liefert die richtige Antwort

So versenkt der frühere Liverpool- und Bayern-Spieler den Ball trocken im Netz. Danach schnappt sich Shaqiri den Ball und signalisiert dem Gegner mit einer Geste, ob er den Penalty auch gesehen hat. Klarer Punkte-Sieg im Privat-Duell für die Nummer 10 von Chicago.

Xherdan Shaqiri levels it up from the penalty spot. #CF97 pic.twitter.com/lXEcudoK1a — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2023

Nicht nur beim 1:1 hat Shaqiri seine Füsse im Spiel. So leitet er in der 79. Minute mit einem schönen Steilpass durch die Beine eines Gegners den Angriff ein zum zwischenzeitlichen 2:2.

All level again. #CF97



Arnaud Souquet is there at the back post to make it 2-2. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/2NXQzGyqVo — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2023

Und auch beim 3:2-Siegtreffer ist er am Ball, auch wenn hier sein Anteil kleiner ausfällt. Am Ende ist Shaqiri also an allen drei Treffern seines Teams beteiligt – keine schlechte Ausbeute für einen Joker mit knapp einer halben Stunde Einsatzzeit. Mit dem Sieg hat Chicago gute Aussichten auf die Qualifikation für den Sechzehntelfinal dieses Wettbewerbs. Im nächsten Spiel am 1. August trifft Fire auswärts auf Puebla (MEX).