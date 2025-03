Sascha Strauch lancierte seine Fussballer-Karriere beim FC Aarau und lief als 19-Jähriger gar einmal in der Champions League auf. Den grossen Durchbruch hat er dann aber nicht geschafft und spielte mehrere Jahre in der Challenge League und in der 1. Liga.



Der Übergang vom Spieler zum Trainer verlief dann fliessend. Stauch war in seinen letzten vier Saisons vor dem Rücktritt Spielertrainer. 2010 fand er den Weg zurück in den Spitzenfussball, er übernahm die Rolle als Nachwuchskoordinator beim FC Aarau, die er bis 2017 innehatte.



Bereits während seiner Aarauer Zeit kam Stauch mit dem SFV in Berührung. Als Gegnerbeobachter der U21 leistete er gute Arbeit und wurde 2017 vom SFV unter Vertrag genommen. Bis im Sommer 2022 war Stauch für die strategische Leitung der Spielanalyse und Spielentwicklung verantwortlich. Nebst dieser Funktion übernahm er 2018 den Posten als U-16-Nationaltrainer. Er kennt auch das U-21-Nationalteam bestens. Von 2018 bis Juni 2022 war er U-21-Assistenztrainer an der Seite von Mauro Lustrinelli und erreichte dabei – nach einer «Durststrecke» von zehn Jahren – die Qualifikation für die EM-Endrunden 2021 und 2023.



Ab August 2022 coachte er die Schweizer U-17 und führte sie im Mai 2023 bis in den EM-Viertelfinal. Seit Juli 2023 ist Stauch Chef-Trainer der U21. Die EM-Quali verpasste die Schweiz unter seiner Leitung im vergangenen Jahr denkbar knapp. Mit einer «neuen Generation» nimmt er nun einen neuen Anlauf. Das Ziel ist die Qualifikation für die EM 2027 in Serbien und Albanien.