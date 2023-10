Ende Oktober trifft die Schweizer Nati in der Nations League auf Schweden und Spanien. Trainerin Inka Grings holt für die beiden Partien Rekordtorschützing Ana Maria Crnogorcevic zurück.

Der Schweizer Nati ist der Start in die Nations League missglückt. In einer schwierigen Gruppe setzt es zum Auftakt gegen Italien (0:1) und Spanien (0:5) zwei Niederlagen ab. Am Montag gibt Nati-Trainerin Inka Grings das Aufgebot für die Spiele in Göteborg gegen Schweden und im Letzigrund gegen Spanien bekannt.