Der Herbst-Fahrplan der Nationalmannschaft steht: Die Schweiz bestreitet das letzte Heimspiel des Jahres am 16. November gegen Schottland in St. Gallen.

Das Nationalteam schliesst die Mission Wiederaufstieg in der Nations League im November in St. Gallen ab – dort, wo die Schweiz zuletzt Ende Mai gegen Jordanien gespielt hat

Dies gab der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag bekannt. Anpfiff der sechsten Partie im Rahmen der Nations League ist um 20.45 Uhr.

Drei Tage vor dem Duell mit Schottland tritt die Schweiz am 13. November (20.45 Uhr) auswärts in Ljubljana gegen Slowenien an. Bereits zuvor terminiert waren die beiden Heimspiele im Oktober. In diesen empfängt die Schweiz in Luzern am 3. Oktober Slowenien und am 6. Oktober Nordmazedonien (ebenfalls 20.45 Uhr).

Nach dem Abstieg in der letzten Nations-League-Kampagne spielt die Schweiz in der Liga B um den Wiederaufstieg.