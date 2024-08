Schockmoment bei Meisterfeier: Pokal bleibt im Stromkabel hängen

In Paraguay endet eine Feier von Fussballern beinahe in einer Tragödie. Die Spieler auf dem Bus lassen sich feiern, da bleibt plötzlich der Pokal in einem Stromkabel hängen und versprüht Funken.

05.08.2024