Rafel Navarro flankiert von Peter Knäbel, Präsident und Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV Keystone

Einen Tag nach der Trennung von Pia Sundhage stellt der Schweizerische Fussballverband den Nachfolger vor. Der Spanier Rafel Navarro unterschreibt als Frauen-Nationalcoach einen Vertrag bis 2029.

Keystone-SDA SDA

Der 39-jährige Navarro war in den letzten sechs Jahren Assistenztrainer beim FC Barcelona Femeni, dem besten Klub-Team Europas der letzten Jahre, das drei der letzten fünf Champions-League-Titel gewonnen hat. Dazu gewannen die Katalaninnen in der Amtszeit von Navarro sechs Meistertitel und fünf Cupsiege.

«Mit Rafel Navarro gewinnen wir einen Trainer mit grosser internationaler Erfahrung und einem klaren Verständnis für moderne Spielentwicklung und Innovation. Mit dem Ergebnis seiner bisherigen Tätigkeiten und in den geführten Gesprächen hat Rafel uns klar zu verstehen gegeben, dass er dem Schweizer Fussball in den nächsten Jahren neue, prägende und nachhaltige Inhalte geben wird», lässt sich Verbandspräsident Peter Knäbel in der Medienmitteilung zitieren.

«Ich freue mich sehr über das Vertrauen des SFV und auf die Aufgabe, die Entwicklung des Schweizer Frauenfussballs mitzugestalten. Die Schweiz hat grosses Potenzial. Mein Ziel ist es, dieses Potenzial gemeinsam mit den Spielerinnen und Staff-Mitgliedern Schritt für Schritt weiter zu entfalten», äusserte sich Navarro, der auch über Erfahrung in der Talentförderung und Trainerentwicklung verfügt. Er lege grossen Wert auf eine klare Spielidee über alle Altersstufen hinweg, heisst es von Seiten des SFV.

Zusammen mit Johan Djourou, dem neu ernannten Technischen Leiter aller Nationalteams, soll Navarro die sportliche Linie vom Nachwuchs bis zum A-Nationalteam stärken und eine Spielphilosophie etablieren, die auf Technik, Kreativität und kollektiver Spielintelligenz basiert.

Wer Navarro im technischen Staff des Frauen-Nationalteams zur Seite stehen wird, ist noch nicht bekannt. Der nächste Zusammenzug findet am 24. November statt. Die WM-Qualifikation beginnt im kommenden März.