Nationalteam Navarro setzt für die WM-Qualifikation auf routinierte Spielerinnen

SDA

19.2.2026 - 11:59

Rafel Navarro nominiert sein erstes Kader im neuen Jahr
Rafel Navarro nominiert sein erstes Kader im neuen Jahr
Keystone

Rafel Navarro nominiert sein erstes Kader im neuen Jahr. Für die bevorstehende WM-Qualifikation vertraut der Spanier auf altbekannte Kräfte.

Keystone-SDA

19.02.2026, 11:59

Es ist ein wichtiges Kader, das Rafel Navarro für den Zusammenzug Anfang März nominiert. Der Anfang der WM-Qualifikation steht an. Im Rahmen dieser trifft die Schweiz am 3. März in Lausanne auf Nordirland und am 7. März auswärts auf Malta.

«Wir brauchen Siege»

Navarro, der seit dem vergangenen November Trainer des Teams ist, setzt klare Ansprüche an die kommenden Spiele. Die neue Spiel-Philosophie, die das Team im vergangenen Jahr kennenlernte, soll verbessert werden. «Das Ziel ist es, beide Partien zu gewinnen», sagte er im Rahmen der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe, «wir brauchen diese Siege, wenn wir an die WM wollen.»

Entsprechend wagte der Spanier in seinem Aufgebot keine Experimente, sondern vertraute auf die Stammkräfte der vergangenen Zusammenzüge. Ein Ausfall muss er jedoch verkraften: Nach einer Verletzung trainiert Smilla Vallotto nicht mit Wolfsburg, sondern individuell. Für den Zusammenzug im März ist sie noch nicht bereit.

Seraina Piubel erhält derweil wiedereinmal die Chance, sich im Dress des Nationalteams zu zeigen. Die im EM-Pre-Camp aussortierte Mittelfeldspielerin war seit dem vergangenen Sommer nicht mehr zum Zug gekommen. «Sie spielt bei West Ham zwar nicht viel, aber immer wenn sie reinkommt, bringt sie Energie. Und sie kann auf verschiedenen Positionen spielen», begründete Navarro seinen Entscheid. Zudem wolle er sie mal live trainieren sehen.

Gibt es eine neue Nummer 1?

Auf der Goalie-Position dürfte es ein weiteres Mal spannend werden. Irina Fuchs, Elvira Herzog und Livia Peng kämpfen um die Nummer 1. Wer die Stammgoalie wird, verrät Navarro noch nicht. «Ich denke, ich weiss, wer es wird, auch wenn das Camp nochmals wichtig wird. Heute sage ich es euch noch nicht», so der Trainer.

Nebst dem Kader gab Navarro auch eine Veränderung im Staff bekannt. Ignacio Villamia Mora stösst auf Mandatsbasis als Assistent und Spielanalyst zum Team – bei den Frauen des FC Barcelona war er Leiter der Analyseabteilung.

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Brügge – Atlético 3:3

Brügge – Atlético 3:3

Olympiacos – Leverkusen 0:2

Olympiacos – Leverkusen 0:2

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Brügge – Atlético 3:3

Brügge – Atlético 3:3

Olympiacos – Leverkusen 0:2

Olympiacos – Leverkusen 0:2

