Rafel Navarro nominiert mehrheitlich bewährte Kräfte Keystone

Rafel Navarro gibt das Aufgebot für die anstehenden Partien der WM-Qualifikation bekannt. Während Lourdes Romero erstmals aufgeboten wird, kehren Ella Touon und Lydia Andrade ins Team zurück.

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Für die letzten beiden Spiele der ersten Phase der WM-Qualifikation vertraut Nationaltrainer Rafel Navarro mehrheitlich auf bewährte Kräfte. Die grösste Überraschung ist dabei Lourdes Romero, die neben Livia Peng und Elvira Herzog erstmals als Goalie nominiert wurde.

«Lourdes hat zuletzt sehr gut gespielt», sagt Navarro. Die Torhüterin des 1. FC Nürnberg habe es deswegen verdient, für das Nationalteam nominiert zu werden. Neben Romero gibt es zwei weitere Veränderungen. Ella Touon und Lydia Andrade kehren ins Team zurück – auch bei ihnen sei die Leistung im Verein ausschlaggebend für das Aufgebot. «Für uns ist es am besten, wenn wir die Spielerinnen bei uns im Training sehen und so ihr Level einschätzen können», sagt Navarro.

Im Aufgebot des Nationaltrainers fehlt Alisha Lehmann. Die Stürmerin, die in England zuletzt mit Leicester City abstieg, verpasst den Zusammenzug verletzt. Auch Svenja Fölmli wurde verletzungsbedingt nicht aufgeboten.

Im Rahmen des Zusammenzugs trifft das Schweizer Nationalteam am 5. Juni in Lugano – zur Eröffnung des neuen Stadions – auf Malta und vier Tage später auswärts auf Nordirland. «Unser erstes Ziel ist es, die Spiele zu gewinnen», blickt Navarro voraus. Bereits mit einem Sieg in Lugano würde sich die Schweiz den Gruppensieg und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League sichern.