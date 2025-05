«Es ist unglaublich» Ndoye schiesst Bologna zum ersten Titel seit 51 Jahren und macht sich unsterblich

Dan Ndoye schiesst Bologna zu historischem Cupsieg 15.05.2025

Dan Ndoye verzückt ganz Bologna. Im Coppa-Final gegen die AC Milan schiesst er sein Team zum ersten Titel seit 51 Jahren. Der Mann des Spiels ist überglücklich und wird von den Fans gefeiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dan Ndoye schiesst Bologna im Final gegen AC Milan zum ersten Titelgewinn seit 51 Jahren.

Der Schweizer Held verpasste die Spiele davor noch verletzt.

«Unglaublich» sei es, mit diesem Team und vor einer solchen Kulisse den Titel zu holen, so der Mann des Spiels. Mehr anzeigen

In der 53. Minute gelangt der Ball über Umwege zu Dan Ndoye. Der Schweizer zieht an seinen Gegenspielern vorbei und zimmert die Kugel unhaltbar in die Maschen. Weil weder davor noch danach ein Tor fällt, ist der 24-jährige Nati-Crack der Held des Spiels. Für Bologna ist es der erste Titelgewinn seit 51 Jahren!

«Unglaublich», sagt Ndoye nach dem Spiel. «Die Atmosphäre in diesem Stadion, mit all unseren Fans … Es war ein hartes Spiel, aber am Ende diesen Titel zu haben, ist unglaublich. Für das Team, die Stadt und die Fans.» Die Kurzanalyse vom «Man of the Match» fällt simpel aus: «Wir haben das Tor zum richtigen Zeitpunkt gemacht und dann sehr gut zu Ende verteidigt.»

Dass Ndyoe zum Matchwinner avanciert, kommt einem Märchen gleich. Denn lange stand auf der Kippe, ob er überhaupt würde spielen können. Die letzten drei Liga-Spiele verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung – doch er gewinnt den Wettlauf gegen die Zeit und macht sich in Bologna unsterblich.

Sein Marktwert explodiert in den letzten Jahren und wird bei jedem Update noch etwas weiter nach oben geschraubt – inzwischen wird er vom Onlineportal «Transfermarkt» auf 25 Millionen Euro geschätzt. Nach diesem Spiel wird er vielleicht erneut die eine oder andere Million in die Höhe schiessen. Ndoyes Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2027, doch es dürfte viele Interessenten geben, die ihn schon früher loszueisen versuchen.

Allzu ausgelassen feiern konnten die Bologna-Stars den Titel noch nicht. Denn fünf Tage vor dem Coppa-Triumph unterlag Bologna – ohne Ndoye – der AC Milan noch 1:3 und rutschte in der Tabelle von einem Champions-League-Platz auf Rang 7 ab. Der Rückstand auf das viertklassierte Juventus Turin beträgt deshalb zwei Runden vor Schluss zwei Punkte, womit man die Champions League noch immer im Blick hat.

Am Sonntag gastiert Bologna bei Fiorentina, ehe am 25. Mai das letzte Spiel der Saison gegen Genua ansteht.

Mehr zu Ndoye

Ndoye über die Swiss Connection in Bologna: «Ich hoffe, dass wir die Schweizer stolz machen» Zusammen mit Michel Aebischer und Remo Freuler bildet Ndoye die «Swiss Connection» bei Bologna: «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir alle regelmässig spielen.» 17.03.2025

Ndoye: «Um die WM-Quali zu schaffen, muss man grosse Brocken aus dem Weg räumen» Dan Ndoye im Interview bei blue Sport über die Gegner in der WM-Qualifikation. 17.03.2025