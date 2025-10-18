  1. Privatkunden
Blitz-Entlassung bei Forest Ndoye erhält in Nottingham schon wieder neuen Trainer

SDA

18.10.2025 - 16:16

Ange Postecoglou muss Nottingham Forrest bereits wieder verlassen
Ange Postecoglou muss Nottingham Forrest bereits wieder verlassen
Keystone

Der Schweizer Internationale Dan Ndoye erhält bei Nottingham Forest einen neuen Trainer. Ange Postecoglou wird unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage in der Premier League gegen Chelsea entlassen.

Keystone-SDA

18.10.2025, 16:16

18.10.2025, 16:29

Der 60-jährige Australier hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen, konnte das Team jedoch in acht Partien zu keinem Sieg führen. Das 0:3 gegen Chelsea war die sechste Niederlage unter seiner Führung.

Die Entscheidung, den Coach fallen zu lassen, fällte Klub-Boss Evangelos Marinakis wohl schon während der Partie. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit verliess der griechische Besitzer des Klubs seinen Platz im Stadion. Gerade mal 20 Minuten nach Schlusspfiff verkündete Forest dann bereits offiziell die Trennung von Postecoglu.

Wer die Nachfolge des Australiers antreten wird, ist noch unklar.

