🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Der Nati-Captain hat gegen Union Berlin beim einzigen Gegentreffer seinen Fuss im Spiel. In der 29. Minute wuselt sich Benedict Hollerbach stark in die Gefahrenzone des Meisters, Xhaka versucht die anschliessende Hereingabe noch zu blocken. Das Unterwangen misslingt, er lenkt den Ball noch ab, Woo-Yeong Jeong versenkt diesen zum 1:1 im Tor. Später schlägt Xhaka aus dem Halbfeld einen wunderbaren Ball auf Kollege Hincapié, der auflegt für Schick. Das Geschoss landet im Aussennetz. Xhaka spielt durch, bleibt unauffällig und gewinnt mit Leverkusen 2:1.

Dortmund Gregor Kobel

Gegen die stärkste Offensive der Liga hat Kobel selbstredend einiges zu tun. Bereits in der 2. Minute wird es gegen Bayern München brenzlig für den Nati-Keeper. Er spielt einen Pass auf Marcel Sabitzer, der unaufgeregt stehen bleibt. Dem Ball entgegenkommen? Fehlanzeige. Stattdessen sprintet Min-jae Kim nach vorne, schnappt sich die Kugel und stürmt auf Kobel zu. Waldemar Anton ist aber hellwach und blockiert den Ball. Später pariert Kobel einen Sané-Abschluss. Auch stark ist seine Intervention in der 49. Minute: Thomas Müller taucht wenige Meter vor dem Tor auf und zieht ab, Kobel fährt seine rechte Pranke aus und rettet den BVB. Das Topspiel zwischen dem BVB und Bayern endet 1:1. Beim Gegentreffer ist Kobel machtlos.

Gladbach Jonas Omlin

Neuer Spieltag, gleiches Bild: Omlin mit der Rückennummer 1 weiterhin Reservist.

Gladbach Nico Elvedi

Leistet Jonas Omlin bei der 1:3-Niederlage in Freiburg Gesellschaft auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Weiterhin Reservist. Kommt in der 73. Minute beim Stand von 2:0 für seine Mainzer gegen Hoffenheim. Am Spielstand ändert sich nichts mehr.

Augsburg Ruben Vargas

Beim 1:0-Sieg gegen Bochum auf der Bank.

Stuttgart Fabian Rieder

Nach der 1:5-Klatsche in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad ist Rieder gegen Werder Bremen zurück in der Startaufstellung. Anders als noch vor einer Woche beim 2:0 gegen Bochum, vermag Rieder im Stuttgarter Mittelfeld nicht zu überzeugen. Nach 67 Minuten hat er beim Stand vom 1:1 Feierabend.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Bisschen länger als Rieder steht Stergiou beim 2:2 gegen Werder Bremen auf dem Platz. Er wirkte auch schon stilsicherer als am vergangenen Samstag. Nach sechs Minuten wird er von Werder-Stürmer Njinmah überlaufen, der die Hereingabe von Ducksch mit dem Kopf über die Linie bringt. Dank eines Doppelpacks von Ex-FCSG-Knipser Ermedin Demirovic sichert sich Stuttgart einen Punkt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Beim 5:1-Sieg gegen Leipzig auf der Bank.

Frankfurt Aurèle Amenda

Fehlt der Frankfurter Eintracht verletzt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Nimmt nach zuletzt drei Spielen, bei denen er nicht im Kader stand, wieder auf der Bank Platz. Nicht mehr, nicht weniger. Seine Freiburger gewinnen gegen Gladbach mit 3:1.

Freiburg Johan Manzambi

Einmal mehr verzichtet Trainer Julian Schuster auf Manzambi. Der 19-jährige Genfer stand zuletzt Ende September im Kader der Schwaben.

VfL Bochum Noah Loosli

So dürftig die Saison für den VfL Bochum verläuft, so dürftig auch die Einsatzminuten von Loosli. Zum vierten Mal in Folge wird er bei der 0:1-Niederlage gegen Augsburg im Kader des Bundesliga-Schlusslichts nicht berücksichtigt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Bei Manchester City ist der Wurm drin. Akanji und Co. verlieren gegen Liverpool 0:2. Die Reds sind eine Hausnummer zu gross für die angeschlagenen Citizens. Ein Blick in die Statistik der letzten sieben Partien: ein Unentschieden, sechs Niederlagen. Akanji spielt beim Top-Spiel durch, fällt weder durch noch auf und rutscht mit City auf Rang 5 ab.

Newcastle Fabian Schär

Spielt beim 1:1 gegen Crystal Palace durch und zeigt eine starke Partie. Klärt in der 1. Halbzeit eine brenzlige Szene und erwischt den Ball mit einer tollen Intervention noch vor Gegenspieler Eze. Mit Newcastle taumelt Schär im Mittelfeld umher. Liegt nach 13 Spieltagen auf Rang 11.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Wird bei der Partie gegen Fiorentina in der 17. Minute Zeuge eines tragischen Ereignisses. Gegenspieler Edoardo Bove bricht ohne Fremdeinwirkung zusammen. Die Partie wird abgebrochen. Untersuchungen auf der Inentsivstation haben für Bove «eine akute Schädigung des zentralen Nervensystems und des kardiorespiratorischen Systems ausgeschlossen», teilt Fiorentina mit.

AC Milan Noah Okafor

Steht bei den Rossoneri beim 3:0-Sieg über Empoli krankheitsbedingt nicht im Kader.

Bologna Michel Aebischer

Der Mittelfeldspieler musste sich Ende Oktober einer Leistenoperation unterziehen und fehlt den Norditalienern bis auf Weiteres. Bologna gewinnt gegen Venezia mit 3:0.

Bologna Dan Ndoye

Mann des Spiels. Sichert seinen Farben mit seinen Toren in der 21. und 71. Minute den Sieg. Der Nati-Flitzer verwertet beim 3:0 gegen Venezia zuerst einen Foulpenalty, den er selbst herausholt, dann erhöht er zum Schlussresultat. Es sind seine ersten beiden Ligatreffer in der laufenden Saison. Zuletzt hatte man ihm an der EM 2024 mit seinem Löwen-Jubel gesehen.

Bologna Remo Freuler

Verbucht mit Bologna den vierten Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen. Zieht im Mittelfeld wie gewohnt die Fäden, ist omnipräsent und liest das Spiel.

Empoli Nicolas Haas

Der 28-jährige Luzerner fehlt Empoli bei der 0:3-Niederlage gegen Milan verletzungsbedingt.

Parma Simon Sohm

Spielt beim 3:1 gegen Lazio Rom durch. Kommt bei den italienischen Medien gut weg. Er überzeugt mit seiner Physis und Präsenz im Mittelfeld.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez sitzt zum 5. Mal in Folge in der Liga ununterbrochen auf der Bank. Sein Betis verliert gegen Real Sociedad mit 0:2.

Sevilla Djibril Sow

Avanciert Sow nach seinem Siegestreffer vergangene Woche gegen Rayo Vallecano auch gegen Osasuna zum Matchwinner? Er spielt mit Sevilla am Montagabend.

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert und Co. werden von der Offensive Atléticos regelrecht gelöchert. Gegen die Madrilenen hat Real Valladolid nicht den Hauch einer Chance und verliert mit 0:5. Cömert spielt durch.

Valladolid – Atlético Madrid 0:5 LALIGA // 15. Runde // Saison 24/25 30.11.2024

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Bei der 1:2-Niederlage gegen Marseille einmal mehr nur auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Die Monegassen gehen gegen Marseille in der 41. Minute in Führung. Den Treffer bereitet Zakaria für Kollege Golovin vor. Nach dem Seitenwechsel hat der Nati-Spieler die neuerliche Führung auf dem Fuss. Er legt sich im gegnerischen Strafraum den Ball aber ein bisschen weit vor, sodass er diesen nicht an Keeper Rulli vorbeibringt. Monaco verliert gegen Marseille mit 1:2 und auch Rang 2 in der Ligue 1.

AS Monaco Breel Embolo

Kommt in der 68. Minute von der Bank. Bleibt unauffällig.

Marseille Ulisses Garcia

Steht am Ursprung des Ausgleichstreffers von Marseille. Seine Hereingabe in der 53. Minute wird von Monaco ungenügend geklärt. Marseille nimmt das Geschenk an und trifft. Hat wenig später Feierabend. Defensiv wie Offensiv stabil.

Toulouse Vincent Sierro

Sierro macht den 2:0-Sieg von Toulouse gegen Auxerre bereits in der 39. Minute perfekt. Der Mittelfeldspieler trifft vom Penaltypunkt zum Endstand.

Montpellier Becir Omeragic

Spielt bis zur 63. Minute in der Fünferkette von Montepellier. Den umjubelten Ausgleichstreffer tief in der Nachspielzeit gegen Lille zum 2:2 sieht er von der Bank aus.

Montpellier Gabriel Barès

Streckt in der 93. Minute schon vor dem Tor zum 2:2 die Hände in die Luft. Danach brechen in Montpellier alle Dämme. Beim 2:2 gegen Lille kommt Barès in der 88. Minute rein, ist am Ausgleichstreffer aber nicht direkt beteiligt.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Brest gewinnt gegen Strasbourg 3:1. In der 50. Minute verdreht sich Fernandes den Knöchel und muss ausgewechselt werden.

Weitere Schweizer im Ausland

Greenville (3. Liga USA) Lyam MacKinnon

Der beste Spieler der Saison hat Urlaub. Die Liga in Amerika ruht.

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni kommt beim 2:0-Sieg gegen Arouca von der Bank. In seinen 12 Minuten schiesst er keine Tore, sieht aber die Gelbe Karte.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Nach der fulminanten Aufholjagd beim 3:3 gegen Manchester City in der Champions League, steht Lotomba gegen Fortuna Sittard in der Startaufstellung. In der 65. Minute hat er Feierabend. Das Tor seiner Mannschaft zum 1:1-Endstand fällt nach seiner Auswechslung.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Spielt gegen Feyenoord durch und holt sich einen Punkt. Gelbe Karte in der 67. Minute.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Bleibt beim 2:0-Sieg gegen Slavia Sofia ohne Torbeteiligung und hat in der 80. Minute Feierabend.

Brügge Ardon Jashari

Legt das 2:1 auf. Jashari gewinnt mit Brügge gegen Dender mit 4:1 und macht Punkte auf Leader Genk gut. Noch trennen Brügge vier Punkte von der Tabellenspitze.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Bleibt in seinen 76 Minuten Spielzeit beim 1:1 gegen Charleroi ohne Torbeteiligung.

KAA Gent Franck Surdez

Nach der Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League sitzt Surdez gegen Westerlo auf der Bank. In der 71. Minute wird er eingewechselt und erlebt den Gegentreffer zum 2:2-Endstand in der 86. Minute hautnah.

Midtjylland Kevin Mbabu

Wird beim 3:0-Sieg gegen Vejle zur Pause ausgewechselt.

AEK Athen Steven Zuber

Im Aufgebot von AEK Athen fehlt von Zuber auch am vergangenen Wochenende jede Spur.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Gibt sein Startelf-Comeback und lässt mit Graz beim 1:1 gegen Altach Punkte liegen. Der Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Austria Wien schrumpft auf drei Punkte.

RB Salzburg Bryan Okoh

Befindet sich nach einer Oberschenkelverletzung auf dem Weg zurück. Steht beim 1:1 gegen Harteberg nicht im Kader, kommt dafür in der 2. Mannschaft zu 71 Minuten Spielzeit.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Geniesst ein fussballfreies Wochenende: Wird beim 5:0-Sieg im Cup gegen Monnaie geschont.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Muheim kehrt mit dem HSV auf die Siegesstrasse zurück. Der Aussenverteidiger spielt beim 3:1 gegen Karlsruhe durch und stösst mit den Hamburgern auf Rang 2 vor.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Sitzt beim 3:1 gegen Karlsruhe auf der Bank.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Feiert mit Kaiserslautern einen 3:0-Sieg über Schalke und belegt neu Rang 3 in der 2. Bundesliga. Wird in der 87. Minute ausgewechselt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Kein Einsatz beim 0:3 gegen Kaiserslautern. Er sitzt auf der Bank.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Kann das Ruder gegen den HSV beim Stand von 1:2 nicht mehr rumreissen. Nach seiner Einwechslung in der 72. Minute kassiert der KSC noch Tor Nummer 3.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Rupp sitzt über 90 Minuten auf der Bank.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Spielt auf der linken Aussenbahn beim 1:1 gegen Fürth durch. Ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Weiterhin mit Wadenproblemen. Fehlt beim 1:1 gegen Watford.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Beim FCSG noch unumstrittener Stammspieler, bei Leeds zum dritten Mal in Folge gar nicht erst im Kader.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht muss das Spiel gegen Luton (4:2-Sieg) von der Ferne aus verfolgen. Er fehlt Norwich aufgrund von Achillessehnenproblemen.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Einmal mehr nur Bänkliwärmer. Sein Team verliert gegen Middlesbrough mit 1:3 und bleibt weiterhin im Abstiegskampf.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Chicago Fire hat die Play-offs verpasst – die Saison ist zu Ende.

Chicago Fire Allan Arigoni

Nach dem Verpassen der Play-offs kehrt Arigoni zum FC Lugano zurück.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki hat mit St. Louis CITY die Play-offs ebenfalls verpasst.

Seattle Stefan Frei

Eine Woche nachdem Frei Seattle eine Runde weiter hexte, ist im Halbfinal gegen LA Galaxy Endstation. Der Schweizer verliert mit seinem Team 0:1, gleichbedeutend mit dem Aus und dem vorzeitigen Saisonende.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Mit einem Teileinsatz beim 0:2 gegen Tekstilac.

NK Osijek Petar Pusic

Steht bei der 2:3-Niederlage gegen Slaven Belupo nicht im Aufgebot.

NK Osijek Kemal Ademi

Steht im Kader, aber nicht auf dem Platz. So bleibt noch eines übrig: Er sitzt 90 Minuten auf der Bank.

SH Shenhua (China) Cephas Malele

Die Saison in China ist seit anfangs November zu Ende. Malele verpasste den Meistertitel mit Shenhua um einen Punkt und wurde 2.

Nantong Zhiyun (China) Ming-Yang Yang

Auch für Yang sind Ferien angesagt.

Atlético Ottawa (Kanada) Ruben del Campo Ferreira

Die kanadische Meisterschaft ist zu Ende und wird im Frühjahr wieder aufgenommen.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Stand bei Cluj zuletzt nicht im Kader oder spielte nicht. Kommt er am Montag wieder zum Einsatz? Cluj trifft in der rumänischen Liga auf UTA Arad.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Leitet fünf Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Tor in der 75. Minute die Aufholjagd gegen Atlético Goianiense ein. In der 93. Minute sichert sich Vasco da Gama mit dem 2:2 noch den Punkt.

Al-Wasl Haris Seferovic

Spielt am Montag in der AFC Champions League gegen Al-Rayyan.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Sieg in extremis für Puertas und Co. Der 26-Jährige legt in der 95. Minute per Eckball das entscheidende 1:0 gegen Al-Khaleej auf und steht nun punktgleich mit Ronaldos Al-Nassr auf Rang 4.

Boca Juniors Lucas Blondel

Blondel ist noch immer nicht einsatzbereit nach seinem Kreuzbandriss.