Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund kommt gegen St. Pauli trotz 3:1-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. An Kobel liegt es nicht, denn er zeigt beim Bundesliga-Auftakt eine gute Leistung. Dennoch wird er beim Interview nach der Partie von den enttäuschten BVB-Fans mit Papierkügelchen beworfen.

Gladbach Jonas Omlin

Die Nullnummer gegen Aufsteiger HSV sieht Omlin von der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi übernimmt gegen den HSV die Rolle des Abwehrchefs und präsentiert sich stark in den Zweikämpfen. Hinten steht die Null.

Mainz 05 Silvan Widmer

Fünf Minuten nach dem Platzverweis gegen Nebel wird Widmer beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Mainz gegen Köln 0:1, wobei Widmer beim Gegentreffer keine Schuld trifft.

Augsburg Cédric Zesiger

Augsburg feiert einen 3:1-Auswärtssieg gegen Freiburg. Zesiger wird erst in der 86. Minute eingewechselt.

Stuttgart Luca Jaquez

Spiel verloren, Nase gebrochen. Nach einem schmerzhaften Zweikampf wird Jaquez kurz vor Schluss ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Stuttgart unterliegt Union Berlin 1:2. Wie lange Jaquez ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt den Stuttgartern noch immer verletzt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen steht Amenda nicht im Kader. Möglich, dass er den Verein dieser Tage noch verlässt.

HSV Miro Muheim

Der HSV startet auswärts bei Gladbach mit einem 0:0 in die Bundesliga-Saison. Muheim spielt beim Aufsteiger durch. Lässt gegen hinten nichts anbrennen, kann dafür offensiv weniger Akzente setzen als auch schon.

HSV Silvan Hefti

Hefti fehlt dem HSV verletzt.

Freiburg Johan Manzambi

Der 19-Jährige spielt bei der 1:3-Pleite gegen Augsburg bis zur 81. Minute im zentralen Mittelfeld, dann hat er Feierabend.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus sitzt über die komplette Spieldauer auf der Bank.

Hoffenheim Leon Avdullahu

Hoffenheim schlägt Leverkusen trotz frühem Rückstand 2:1. Damit feiert der Ex-Basler, der im Mittelfeld durchspielt, ein gelungenes Bundesliga-Debüt. Kurz vor dem Pausentee wird er wegen Spielverzögerung verwarnt.

1. FC Köln Joël Schmied

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Mainz erledigt Schmied seinen Job ohne grösseren Aufreger. Er scheint sich erst mal in der Startelf festgebissen zu haben.

England

Sunderland Granit Xhaka

Nach dem 3:0-Sieg zum Liga-Auftakt, setzt es für Aufsteiger Sunderland am 2. Spieltag eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Burnley ab. Xhaka spielt im Zentrum durch. Bei den Gegentoren steht der Captain nicht im Brennpunkt.

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben. Akanji, um den sich hartnäckige Wechselgerüchte ranken, steht nicht im Kader.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle kommt gegen Aston Villa trotz Chancenplus nicht über ein 0:0 hinaus. Schär hat im Abwehrzentrum alles im Griff.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham Forest spielt auswärts gegen Crystal Palace 1:1. Ndoye bereitet den Ausgleichstreffer mit einem starken Schnittstellenpass aus der eigenen Platzhälfte vor (Video am Anfang des Artikels). Es ist der zweite Skorerpunkt im zweiten Premier-League-Spiel – in der Vorwoche glänzte er als Torschütze.

Burnley Zeki Amdouni

Burnley schlägt Granit Xhakas Sunderland 2:0. Amdouni fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses noch länger aus.

Leeds United Isaac Schmidt

Leeds kassiert gegen Arsenal eine 0:5-Ohrfeige. Schmidt steht bei Aufsteiger Leeds nicht im Kader. Trotz Vertrag bis 2028 steht er wohl vor einem Wechsel.

Leeds United Noah Okafor

Okafor wird in der 66. Minute eingewechselt, da steht es bereits 0:4. Sein Premier-League-Debüt hat er sich sicherlich anders vorgestellt.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand startet am Montag gegen den FC Turin in die neue Saison.

Bologna Remo Freuler

Bologna verliert zum Liga-Auftakt 0:1 gegen die AS Roma. Freuler wird in der 80. Minute verwarnt ausgewechselt. Offensiv hat Bologna kaum etwas zu bieten.

AC Milan Ardon Jashari

Milan misslingt der Auftakt in die Meisterschaft, gegen Cremonese setzt es eine 1:2-Niederlage ab. Eine Viertelstunde vor Schluss wird Jashari für Luka Modric eingewechselt, doch am Resultat ändert sich nichts mehr.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame sitzt bei der Milan-Pleite auf der Bank.

Fiorentina Simon Sohm

Sohm spielt bei Fiorentina im zentralen Mittelfeld durch. Tief in der Nachspielzeit kassiert sein Team gegen Cagliari noch den Ausgleich.

Como Calcio Samuel Ballet

Samuel Ballet steht beim 2:0-Sieg gegen Lazio Rom nicht im Kader.

Pisa Michel Aebischer

Aebischer zittert sich mit Pisa auswärts gegen Atalanta Bergamo (1:1) zum Punktgewinn. Bei den Toren steht Aebischer, der im Mittelfeld durchspielt, nicht im Fokus.

Pisa Daniel Denoon

Denoon debütiert in der Serie A, steht gar in der Startelf. In der Schlussviertelstunde wird er beim 1:1 gegen Atalanta verletzt ausgewechselt.

Genua Benjamin Siegrist

Der 33-jährige Torhüter sitzt beim 0:0 gegen Lecce auf der Ersatzbank.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla schlägt Deportivo Alavés 1:0. Rodriguez wird rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, um die Führung über die Zeit zu schaukeln. Der Plan geht auf.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend zuhause gegen Getafe. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.30 Uhr.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlte beim Auftakt aufgrund muskulärer Probleme. Am Montag steht das nächste Spiel an.

Valencia Eray Cömert

Bei der 0:1-Niederlage gegen Osasuna ist Cömert nur Ersatz.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt. Er kann dem Spiel aber nicht den Stempel aufdrücken. Nach seinem Wechsel von YB ins spanische Oberhaus muss er sich erst noch akklimatisieren.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco hat im Sommer Hradecky von Leverkusen verpflichtet und Köhn damit einen Goalie vor die Nase gesetzt. Beim 0:1 gegen Lille sitzt der Schweizer auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria hat sich gegen einen Wechsel entschieden und hält Monaco die Treue und so führt er das Team als Captain an. Beim Gegentreffer hätten sich andere um Torschütze Giroud kümmern müssen. Offensiv hat Zakaria wenig anzubieten.

AS Monaco Breel Embolo

Noch ist Embolos Zukunft nicht geklärt, doch sie liegt wohl nicht in Monaco. Er steht bei den Monegassen erneut nicht im Kader. Die AS Roma soll am Schweizer interessiert sein.

Rennes Fabian Rieder

Teamkollege Camara sieht in der 6. Minute Rot, fünf Minuten später fliegt auch Wooh vom Platz. Am Ende setzt es gegen Aufsteiger Lorient eine 0:4-Pleite ab. Zwei Tore fallen nach Rieders Auswechslung, der nach etwas mehr als einer Stunde harter Defensivarbeit erlöst wird.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille feiert gegen den FC Paris einen 5:2-Sieg. Garcia wird in der Nachspielzeit ausgewechselt und sieht den letzten Treffer seines Teams von der Bank aus.

Le Havre Felix Mambimbi

Mambimbi wird gegen Lens beim Stand von 1:2 eingewechselt. Rund 20 Minuten hat er Zeit, sich aufzudrängen. Das gelingt nicht wirklich, der 24-Jährige bleibt unauffällig und so setzt es für Le Havre die zweite Pleite in Folge ab.