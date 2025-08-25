  1. Privatkunden
Söldner-Check Ndoyes Super-Assist im Video ++ Demütigung für Kobel ++ Jashari-Debüt geht in die Hose

Patrick Lämmle

25.8.2025

Dan Ndoye liefert die perfekte Torvorlage

Dan Ndoye liefert die perfekte Torvorlage

25.08.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner in den Top-5-Ligen ganz genau.

Patrick Lämmle

25.08.2025, 11:34

25.08.2025, 11:56

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund kommt gegen St. Pauli trotz 3:1-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. An Kobel liegt es nicht, denn er zeigt beim Bundesliga-Auftakt eine gute Leistung. Dennoch wird er beim Interview nach der Partie von den enttäuschten BVB-Fans mit Papierkügelchen beworfen.

Bundesliga. BVB verspielt Sieg bei St. Pauli spät

BundesligaBVB verspielt Sieg bei St. Pauli spät

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Die Nullnummer gegen Aufsteiger HSV sieht Omlin von der Bank.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi übernimmt gegen den HSV die Rolle des Abwehrchefs und präsentiert sich stark in den Zweikämpfen. Hinten steht die Null.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Fünf Minuten nach dem Platzverweis gegen Nebel wird Widmer beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Mainz gegen Köln 0:1, wobei Widmer beim Gegentreffer keine Schuld trifft.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Augsburg feiert einen 3:1-Auswärtssieg gegen Freiburg. Zesiger wird erst in der 86. Minute eingewechselt.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Spiel verloren, Nase gebrochen. Nach einem schmerzhaften Zweikampf wird Jaquez kurz vor Schluss ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Stuttgart unterliegt Union Berlin 1:2. Wie lange Jaquez ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Diagnose ist da. Luca Jaquez hat sich gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen

Diagnose ist daLuca Jaquez hat sich gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt den Stuttgartern noch immer verletzt.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen steht Amenda nicht im Kader. Möglich, dass er den Verein dieser Tage noch verlässt.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV startet auswärts bei Gladbach mit einem 0:0 in die Bundesliga-Saison. Muheim spielt beim Aufsteiger durch. Lässt gegen hinten nichts anbrennen, kann dafür offensiv weniger Akzente setzen als auch schon.

 

HSV

Silvan Hefti

Hefti fehlt dem HSV verletzt.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Der 19-Jährige spielt bei der 1:3-Pleite gegen Augsburg bis zur 81. Minute im zentralen Mittelfeld, dann hat er Feierabend.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus sitzt über die komplette Spieldauer auf der Bank.

Portrait von Leon Avdullahu,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Hoffenheim

Leon Avdullahu

Hoffenheim schlägt Leverkusen trotz frühem Rückstand 2:1. Damit feiert der Ex-Basler, der im Mittelfeld durchspielt, ein gelungenes Bundesliga-Debüt. Kurz vor dem Pausentee wird er wegen Spielverzögerung verwarnt.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Mainz erledigt Schmied seinen Job ohne grösseren Aufreger. Er scheint sich erst mal in der Startelf festgebissen zu haben.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Nach dem 3:0-Sieg zum Liga-Auftakt, setzt es für Aufsteiger Sunderland am 2. Spieltag eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Burnley ab. Xhaka spielt im Zentrum durch. Bei den Gegentoren steht der Captain nicht im Brennpunkt.

Abstiegskampf statt Champions League. Xhaka erklärt Sunderland-Wechsel: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen»

Abstiegskampf statt Champions LeagueXhaka erklärt Sunderland-Wechsel: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen»

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Manchester City

Manuel Akanji

Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben. Akanji, um den sich hartnäckige Wechselgerüchte ranken, steht nicht im Kader.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Newcastle kommt gegen Aston Villa trotz Chancenplus nicht über ein 0:0 hinaus. Schär hat im Abwehrzentrum alles im Griff.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham Forest spielt auswärts gegen Crystal Palace 1:1. Ndoye bereitet den Ausgleichstreffer mit einem starken Schnittstellenpass aus der eigenen Platzhälfte vor (Video am Anfang des Artikels). Es ist der zweite Skorerpunkt im zweiten Premier-League-Spiel – in der Vorwoche glänzte er als Torschütze.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Burnley schlägt Granit Xhakas Sunderland 2:0. Amdouni fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses noch länger aus.

 

Leeds United

Isaac Schmidt

Leeds kassiert gegen Arsenal eine 0:5-Ohrfeige. Schmidt steht bei Aufsteiger Leeds nicht im Kader. Trotz Vertrag bis 2028 steht er wohl vor einem Wechsel.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor wird in der 66. Minute eingewechselt, da steht es bereits 0:4. Sein Premier-League-Debüt hat er sich sicherlich anders vorgestellt.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter Mailand startet am Montag gegen den FC Turin in die neue Saison.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna verliert zum Liga-Auftakt 0:1 gegen die AS Roma. Freuler wird in der 80. Minute verwarnt ausgewechselt. Offensiv hat Bologna kaum etwas zu bieten.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Milan misslingt der Auftakt in die Meisterschaft, gegen Cremonese setzt es eine 1:2-Niederlage ab. Eine Viertelstunde vor Schluss wird Jashari für Luka Modric eingewechselt, doch am Resultat ändert sich nichts mehr.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame sitzt bei der Milan-Pleite auf der Bank.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm spielt bei Fiorentina im zentralen Mittelfeld durch. Tief in der Nachspielzeit kassiert sein Team gegen Cagliari noch den Ausgleich.

 

Como Calcio

Samuel Ballet

Samuel Ballet steht beim 2:0-Sieg gegen Lazio Rom nicht im Kader.

 

Pisa

Michel Aebischer

Aebischer zittert sich mit Pisa auswärts gegen Atalanta Bergamo (1:1) zum Punktgewinn. Bei den Toren steht Aebischer, der im Mittelfeld durchspielt, nicht im Fokus.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon debütiert in der Serie A, steht gar in der Startelf. In der Schlussviertelstunde wird er beim 1:1 gegen Atalanta verletzt ausgewechselt.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der 33-jährige Torhüter sitzt beim 0:0 gegen Lecce auf der Ersatzbank.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis Sevilla schlägt Deportivo Alavés 1:0. Rodriguez wird rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, um die Führung über die Zeit zu schaukeln. Der Plan geht auf.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend zuhause gegen Getafe. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.30 Uhr.

Sevilla FC - Getafe CF
Sevilla FC - Getafe CF

Mo 25.08. 21:15 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Sevilla FC - Getafe CF

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlte beim Auftakt aufgrund muskulärer Probleme. Am Montag steht das nächste Spiel an.

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Bei der 0:1-Niederlage gegen Osasuna ist Cömert nur Ersatz. 

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt. Er kann dem Spiel aber nicht den Stempel aufdrücken. Nach seinem Wechsel von YB ins spanische Oberhaus muss er sich erst noch akklimatisieren.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco hat im Sommer Hradecky von Leverkusen verpflichtet und Köhn damit einen Goalie vor die Nase gesetzt. Beim 0:1 gegen Lille sitzt der Schweizer auf der Bank.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria hat sich gegen einen Wechsel entschieden und hält Monaco die Treue und so führt er das Team als Captain an. Beim Gegentreffer hätten sich andere um Torschütze Giroud kümmern müssen. Offensiv hat Zakaria wenig anzubieten.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

AS Monaco

Breel Embolo

Noch ist Embolos Zukunft nicht geklärt, doch sie liegt wohl nicht in Monaco. Er steht bei den Monegassen erneut nicht im Kader. Die AS Roma soll am Schweizer interessiert sein.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Rennes

Fabian Rieder

Teamkollege Camara sieht in der 6. Minute Rot, fünf Minuten später fliegt auch Wooh vom Platz. Am Ende setzt es gegen Aufsteiger Lorient eine 0:4-Pleite ab. Zwei Tore fallen nach Rieders Auswechslung, der nach etwas mehr als einer Stunde harter Defensivarbeit erlöst wird.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille feiert gegen den FC Paris einen 5:2-Sieg. Garcia wird in der Nachspielzeit ausgewechselt und sieht den letzten Treffer seines Teams von der Bank aus.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Mambimbi wird gegen Lens beim Stand von 1:2 eingewechselt. Rund 20 Minuten hat er Zeit, sich aufzudrängen. Das gelingt nicht wirklich, der 24-Jährige bleibt unauffällig und so setzt es für Le Havre die zweite Pleite in Folge ab.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

