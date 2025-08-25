Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner in den Top-5-Ligen ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund kommt gegen St. Pauli trotz 3:1-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. An Kobel liegt es nicht, denn er zeigt beim Bundesliga-Auftakt eine gute Leistung. Dennoch wird er beim Interview nach der Partie von den enttäuschten BVB-Fans mit Papierkügelchen beworfen.
Gladbach
Jonas Omlin
Die Nullnummer gegen Aufsteiger HSV sieht Omlin von der Bank.
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi übernimmt gegen den HSV die Rolle des Abwehrchefs und präsentiert sich stark in den Zweikämpfen. Hinten steht die Null.
Mainz 05
Silvan Widmer
Fünf Minuten nach dem Platzverweis gegen Nebel wird Widmer beim Stand von 0:0 eingewechselt. Am Ende verliert Mainz gegen Köln 0:1, wobei Widmer beim Gegentreffer keine Schuld trifft.
Augsburg
Cédric Zesiger
Augsburg feiert einen 3:1-Auswärtssieg gegen Freiburg. Zesiger wird erst in der 86. Minute eingewechselt.
Stuttgart
Luca Jaquez
Spiel verloren, Nase gebrochen. Nach einem schmerzhaften Zweikampf wird Jaquez kurz vor Schluss ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Stuttgart unterliegt Union Berlin 1:2. Wie lange Jaquez ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Stergiou fehlt den Stuttgartern noch immer verletzt.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen steht Amenda nicht im Kader. Möglich, dass er den Verein dieser Tage noch verlässt.
HSV
Miro Muheim
Der HSV startet auswärts bei Gladbach mit einem 0:0 in die Bundesliga-Saison. Muheim spielt beim Aufsteiger durch. Lässt gegen hinten nichts anbrennen, kann dafür offensiv weniger Akzente setzen als auch schon.
HSV
Silvan Hefti
Hefti fehlt dem HSV verletzt.
Freiburg
Johan Manzambi
Der 19-Jährige spielt bei der 1:3-Pleite gegen Augsburg bis zur 81. Minute im zentralen Mittelfeld, dann hat er Feierabend.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Ogbus sitzt über die komplette Spieldauer auf der Bank.
Hoffenheim
Leon Avdullahu
Hoffenheim schlägt Leverkusen trotz frühem Rückstand 2:1. Damit feiert der Ex-Basler, der im Mittelfeld durchspielt, ein gelungenes Bundesliga-Debüt. Kurz vor dem Pausentee wird er wegen Spielverzögerung verwarnt.
1. FC Köln
Joël Schmied
Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Mainz erledigt Schmied seinen Job ohne grösseren Aufreger. Er scheint sich erst mal in der Startelf festgebissen zu haben.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Nach dem 3:0-Sieg zum Liga-Auftakt, setzt es für Aufsteiger Sunderland am 2. Spieltag eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen Burnley ab. Xhaka spielt im Zentrum durch. Bei den Gegentoren steht der Captain nicht im Brennpunkt.
Manchester City
Manuel Akanji
Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben. Akanji, um den sich hartnäckige Wechselgerüchte ranken, steht nicht im Kader.
Newcastle
Fabian Schär
Newcastle kommt gegen Aston Villa trotz Chancenplus nicht über ein 0:0 hinaus. Schär hat im Abwehrzentrum alles im Griff.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nottingham Forest spielt auswärts gegen Crystal Palace 1:1. Ndoye bereitet den Ausgleichstreffer mit einem starken Schnittstellenpass aus der eigenen Platzhälfte vor (Video am Anfang des Artikels). Es ist der zweite Skorerpunkt im zweiten Premier-League-Spiel – in der Vorwoche glänzte er als Torschütze.
Burnley
Zeki Amdouni
Burnley schlägt Granit Xhakas Sunderland 2:0. Amdouni fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses noch länger aus.
Leeds United
Isaac Schmidt
Leeds kassiert gegen Arsenal eine 0:5-Ohrfeige. Schmidt steht bei Aufsteiger Leeds nicht im Kader. Trotz Vertrag bis 2028 steht er wohl vor einem Wechsel.
Leeds United
Noah Okafor
Okafor wird in der 66. Minute eingewechselt, da steht es bereits 0:4. Sein Premier-League-Debüt hat er sich sicherlich anders vorgestellt.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter Mailand startet am Montag gegen den FC Turin in die neue Saison.
Bologna
Remo Freuler
Bologna verliert zum Liga-Auftakt 0:1 gegen die AS Roma. Freuler wird in der 80. Minute verwarnt ausgewechselt. Offensiv hat Bologna kaum etwas zu bieten.
AC Milan
Ardon Jashari
Milan misslingt der Auftakt in die Meisterschaft, gegen Cremonese setzt es eine 1:2-Niederlage ab. Eine Viertelstunde vor Schluss wird Jashari für Luka Modric eingewechselt, doch am Resultat ändert sich nichts mehr.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame sitzt bei der Milan-Pleite auf der Bank.
Fiorentina
Simon Sohm
Sohm spielt bei Fiorentina im zentralen Mittelfeld durch. Tief in der Nachspielzeit kassiert sein Team gegen Cagliari noch den Ausgleich.
Como Calcio
Samuel Ballet
Samuel Ballet steht beim 2:0-Sieg gegen Lazio Rom nicht im Kader.
Pisa
Michel Aebischer
Aebischer zittert sich mit Pisa auswärts gegen Atalanta Bergamo (1:1) zum Punktgewinn. Bei den Toren steht Aebischer, der im Mittelfeld durchspielt, nicht im Fokus.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon debütiert in der Serie A, steht gar in der Startelf. In der Schlussviertelstunde wird er beim 1:1 gegen Atalanta verletzt ausgewechselt.
Genua
Benjamin Siegrist
Der 33-jährige Torhüter sitzt beim 0:0 gegen Lecce auf der Ersatzbank.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis Sevilla schlägt Deportivo Alavés 1:0. Rodriguez wird rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, um die Führung über die Zeit zu schaukeln. Der Plan geht auf.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla spielt am Montagabend zuhause gegen Getafe. blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 21.30 Uhr.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas fehlte beim Auftakt aufgrund muskulärer Probleme. Am Montag steht das nächste Spiel an.
Valencia
Eray Cömert
Bei der 0:1-Niederlage gegen Osasuna ist Cömert nur Ersatz.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrinic wird rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt. Er kann dem Spiel aber nicht den Stempel aufdrücken. Nach seinem Wechsel von YB ins spanische Oberhaus muss er sich erst noch akklimatisieren.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Monaco hat im Sommer Hradecky von Leverkusen verpflichtet und Köhn damit einen Goalie vor die Nase gesetzt. Beim 0:1 gegen Lille sitzt der Schweizer auf der Bank.
AS Monaco
Denis Zakaria
Zakaria hat sich gegen einen Wechsel entschieden und hält Monaco die Treue und so führt er das Team als Captain an. Beim Gegentreffer hätten sich andere um Torschütze Giroud kümmern müssen. Offensiv hat Zakaria wenig anzubieten.
AS Monaco
Breel Embolo
Noch ist Embolos Zukunft nicht geklärt, doch sie liegt wohl nicht in Monaco. Er steht bei den Monegassen erneut nicht im Kader. Die AS Roma soll am Schweizer interessiert sein.
Rennes
Fabian Rieder
Teamkollege Camara sieht in der 6. Minute Rot, fünf Minuten später fliegt auch Wooh vom Platz. Am Ende setzt es gegen Aufsteiger Lorient eine 0:4-Pleite ab. Zwei Tore fallen nach Rieders Auswechslung, der nach etwas mehr als einer Stunde harter Defensivarbeit erlöst wird.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille feiert gegen den FC Paris einen 5:2-Sieg. Garcia wird in der Nachspielzeit ausgewechselt und sieht den letzten Treffer seines Teams von der Bank aus.
Le Havre
Felix Mambimbi
Mambimbi wird gegen Lens beim Stand von 1:2 eingewechselt. Rund 20 Minuten hat er Zeit, sich aufzudrängen. Das gelingt nicht wirklich, der 24-Jährige bleibt unauffällig und so setzt es für Le Havre die zweite Pleite in Folge ab.