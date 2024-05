Dan Ndoye erzielte seinen ersten Serie-A-Treffer mit dem Kopf Keystone

Dan Ndoye erzielt seinen ersten Treffer in der Serie A.

SDA

Der Flügelstürmer erzielt beim 2:0-Auswärtssieg von Bologna beim letztjährigen Meister Napoli das 1:0 und bringt sein Team der Champions League noch etwas näher.

Bereits am Sonntagabend könnte die erstmalige Qualifikation von Bologna für die Champions League Tatsache sein, wenn die AS Roma bei Atalanta Bergamo verliert. Auch bei jedem anderen Resultat bleibt die Mannschaft von Trainer Thiago Motta mit seinen drei Schweizern nach 36 von 38 Runden exzellent auf Kurs.

In Neapel standen alle drei Schweizer – Remo Freuler, Michel Aebischer und Ndoye – in der Startformation. Freuler verursachte in der 21. Minute einen Penalty, den Goalie Federico Ravaglia gegen Matteo Politano abwehrte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste schon mit 2:0 – sowohl Ndoye (9.) als auch der Österreicher Stefan Posch (12.) trafen mit dem Kopf.

sda