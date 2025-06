Auch in diesem Jahr kommt es im Schweizer Cup zum Duell zwischen Biel und Basel. Im Bild sind Lois Ndema (links) und der Basler Philip Otele. Keystone

Im Schweizer Cup kommt es in der 1. Hauptrunde zur Neuauflage des diesjährigen Finals zwischen Basel und Biel aus der Promotion League. Dies ergibt die Auslosung in Muri bei Bern.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am 15. bis 17. August findet die 1. Hauptrunde beim Schweizer Cup statt.

Cupsieger FC Basel trifft auf den Finalisten von 2025 FC Biel.

Der FC Zürich reist zu Wettswil-Bonstetten, dem Team um Trainer und Ex-Nati-Captain Stephan Lichtsteiner. Mehr anzeigen

Die Bieler haben den Double-Gewinner Basel am 1. Juni im Endspiel im Stade de Suisse in Bern mehr gefordert, als es das Resultat von 1:4 vermuten lässt. Zuvor hatten die Seeländer mit Lugano (Viertelfinal) und den Young Boys (Halbfinal) zwei Teams aus der Super League eliminiert.

Noch nie zuvor stand eine drittklassige Mannschaft in der Schweiz im Cupfinal. Das Hauptziel, der Aufstieg in die Challenge League, wurde allerdings verpasst. Zudem weckte der Erfolg im Cup Begehrlichkeiten. Verteidiger Damian Kelvin unterschrieb bei Lugano, Winterthur sicherte sich die Dienste von Stürmer Brian Beyer, der im Final das 1:1 schoss.

Ein erneut attraktives Los erhielt der in der 1. Liga spielende Zürcher Verein Wettswil-Bonstetten. Das Team mit dem ehemaligen Nationalmannschafts-Captain Stephan Lichtsteiner als Trainer empfängt mit dem FC Zürich im dritten Jahr in Folge in den 1/32-Finals eine Mannschaft aus der höchsten Liga. Mit Lausanne-Sport (gegen Vevey-Sport), Luzern (Perlen-Buchrain), St. Gallen (Walenstadt) und Thun (Breitenrain) treffen weitere Super Ligisten auf Gegner aus dem gleichen Kanton. Der Erstligist Courtételle darf sich auf Young Boys freuen, Lachen/Altendorf aus der 2. Liga interregional auf die Grasshoppers.

Die Begegnungen wurden aus vier regionalen Töpfen gelost. Die Spiele der ersten Hauptrunde finden vom 15. bis 17. August statt.