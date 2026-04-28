Der Konflikt zwischen Benfica Lissabons Gianluca Prestianni (Nummer 25) und Real Madrids Vinicius Junior, bei dem Prestianni den Real-Stürmer hinter vorgehaltener Hand rassistisch beleidigt haben soll, führt zu einer Regeländerung zumindest an der WM Keystone

Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino können Spieler, die in einer Konfrontation mit dem Gegner ihre Hand vor den Mund halten, an der WM mit der Roten Karte bestraft werden.

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Diese Änderung beschlossen die internationalen Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) bei einer Sondersitzung in Vancouver. Damit solle diskriminierendes Verhalten verhindert werden, teilte das IFAB weiter mit.

Ob die Regel auch in anderen Wettbewerben wie beispielsweise der Super League oder der Champions League zur Geltung kommt, ist zunächst den Organisatoren überlassen. Es sei aber möglich, dass dies langfristig verpflichtender Bestandteil der Regeln werde, teilte das IFAB auf Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur dpa mit.

Auch in einem anderen Punkt wurden die Regeln für die WM verschärft. Spieler, die den Platz aus Protest gegen einen Schiedsrichterentscheid verlassen, können die Rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Wenn ein Team so einen Spielabbruch verursacht, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet. Auch diese Regel gilt an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die am 11. Juni beginnt.