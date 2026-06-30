Nur vier Spiele nach seiner Rückkehr soll für Manuel Neuer nun definitiv Schluss sein im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem WM-Aus bestätigt der Goalie seinen zweiten Rücktritt.

Darum geht's Manuel Neuer gab nach der Heim-EM 2024 den Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt.

Für die WM 2026 gab der Bayern-Keeper sein Comeback.

Nach dem Aus gegen Paraguay beantwortete Neuer die Frage, ob es seine letzte Partie für Deutschland gewesen sei mit «Ja».

Im «Sportschau»-Interview antwortete Neuer nach dem bitteren WM-Aus der Deutschen auf die Frage, ob der Sechzehntelfinal gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit «Ja». Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Neuer jedoch vor der WM 2026 wieder als Nummer eins ins Team zurückgeholt. Dieser Entscheid hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die «Power» für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: «Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören».