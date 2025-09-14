  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kein WM-Comeback Neuer: «Habe mich entschieden, nicht mehr für Deutschland zu spielen»

dpa

14.9.2025 - 12:30

Manuel Neuer wird kein Comeback geben für Deutschland.
Manuel Neuer wird kein Comeback geben für Deutschland.
IMAGO/kolbert-press

Manuel Neuers Berater heizt die Spekulationen über eine Rückkehr des Ex-Weltmeisters ins Nationalteam an. Doch dazu wird es nicht kommen, betont der Bayern-Keeper. Lothar Matthäus ist überrascht.

DPA

14.09.2025, 12:30

Manuel Neuer hat wieder aufgekommene Spekulationen über ein Comeback in der Fussball-Nationalmannschaft für die WM 2026 beendet. «Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen», sagte der Torwart des FC Bayern nach dem 5:0 gegen den Hamburger SV bei Sky. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: «Ja.»

Ausgerechnet Neuers Berater Thomas Kroth hatte jüngst mit Aussagen bei den Fans Hoffnungen auf eine Rückkehr des langjährigen Deutschland-Kapitäns geweckt. «Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen», sagte Kroth der «Frankfurter Rundschau».

Neuer, der zum Zeitpunkt der WM in den USA, Kanada und Mexiko 40 Jahre alt sein wird, erklärte angesprochen auf die Berater-Aussagen: «Wir haben nicht darüber gesprochen.»

Matthäus ist überrascht

Sky-Experte Lothar Matthäus war von der klaren Aussage des Bayern-Torwarts überrascht. Sich selbst die Möglichkeit für ein Comeback zu nehmen, zeige zwar «klare Kante», sagte der Rekord-Nationalspieler: «Andererseits wäre es für ihn nochmal eine Chance gewesen, auf der Weltbühne sich zu zeigen.» 

Eine WM-Teilnahme von Neuer sei nun nahezu ausgeschlossen. «Da kann ihn ganz Deutschland bitten – aber er hat nein gesagt», äusserte Matthäus. Der 64-Jährige findet es schade, denn: «Er hat einen Hänger gehabt nach seiner Verletzung, aber zurzeit spielt er wieder Weltklasse.»

Aktuell ist Oliver Baumann die Nummer 1

Der 39 Jahre alte Neuer hatte seine Nationalmannschaftskarriere im vergangenen Jahr nach der Heim-EM eigentlich beendet. Sein Nachfolger, Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen, fällt nach einer Rückenoperation monatelang aus. Beim FC Barcelona droht ihm nach Jahren als Stammtorhüter nur die Reservistenrolle. 

Für die Qualifikationsspiele bis November hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann zur Nummer eins ernannt. Der 35-Jährige hatte ter Stegen auch schon nach dessen Knieoperation vertreten, durch die er insgesamt sechs Länderspiele in der Nations League verpasst hatte.

Videos aus dem Ressort

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

Meistgelesen

Bundeshaus korrigiert Tippfehler – jahrelang merkte es niemand
Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein
Forscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen

Videos aus dem Ressort

Stephan Klossner zum 2:0 durch Tsawa: «Weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht»﻿

Stephan Klossner zum 2:0 durch Tsawa: «Weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht»﻿

13.09.2025

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

13.09.2025

Stephan Klossner zum 2:0 durch Tsawa: «Weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht»﻿

Stephan Klossner zum 2:0 durch Tsawa: «Weshalb der VAR nicht eingreift, weiss ich allerdings nicht»﻿

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Olympische Spiele. Abstimmung könnte laut Swiss Olympic Kandidatur durchkreuzen

Olympische SpieleAbstimmung könnte laut Swiss Olympic Kandidatur durchkreuzen

Reiten. Platz 3 für Steve Guerdat in Calgary

ReitenPlatz 3 für Steve Guerdat in Calgary

Reiten. Schweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

ReitenSchweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel