Bei Ausfall von ter Stegen Neuer-Comeback beim DFB? Völler soll Bayern-Goalie kontaktiert haben

dpa

12.11.2025 - 11:26

Keeper Manuel Neuer spielt nicht mehr für Deutschland.
Keeper Manuel Neuer spielt nicht mehr für Deutschland.
Federico Gambarini/dpa

Rudi Völler soll bei Manuel Neuer wegen eines DFB-Comebacks angeklopft haben. Was passiert, wenn ter Stegen nach seiner Rücken-OP nicht rechtzeitig fit wird?

DPA

12.11.2025, 11:26

DFB-Sportdirektor Rudi Völler soll für den Fall der Fälle angeblich bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer wegen eines Comebacks in der deutschen Nationalmannschaft angefragt haben, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Demnach könnte der Weltmeister von 2014 ein Thema werden, sollte der derzeit wegen einer Rücken-OP beim FC Barcelona pausierende Marc-André ter Stegen nicht als Stammkeeper zurückkehren und die nötige Spielpraxis sammeln.

«Nicht zielführend». Deutschlands Torwartdebatte nervt Coach Nagelsmann

«Nicht zielführend»Deutschlands Torwartdebatte nervt Coach Nagelsmann

Zuletzt hatte Völler in der TV-Sendung «Sky 90 – die Fussball-Debatte» betont, dass eine Rückkehr von Neuer aktuell kein Thema sei. Gleichwohl verstehe er aber die Diskussion. Völler machte dabei klar, dass ter Stegen nach seiner Rückkehr wieder zu Einsätzen kommen müsse, um bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein. Ter Stegen wird derzeit im DFB-Team vom Hoffenheimer Oliver Baumann vertreten.

Neuer selbst hatte vor einigen Wochen den Spekulationen einen Riegel vorgeschoben. «Aber Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen», sagte der 39-Jährige. Auf die Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 ohne zu zögern: «Ja.»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

11.11.2025

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in Lausanne

Die Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin bereitet sich auf die letzten WM-Qualifikationsspiele vor. Am Samstag geht es in Genf gegen Schweden, danach auswärts im Kosovo.

10.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

11.11.2025

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

11.11.2025

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

Skicrosserin Fanny Smith: «Die grösste Verletzung meiner Karriere war mental»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Xhaka über Okafor. «Er muss gewisse Dinge besser in den Griff kriegen»

Xhaka über Okafor«Er muss gewisse Dinge besser in den Griff kriegen»

Nationalteam. Schweiz testet gegen Wales und Belgien

NationalteamSchweiz testet gegen Wales und Belgien

Pressekonferenz im Video. Das meint Michel Aebischer vor dem Duell gegen die Schweden

Pressekonferenz im VideoDas meint Michel Aebischer vor dem Duell gegen die Schweden