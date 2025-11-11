  1. Privatkunden
U17-WM in Katar Stamm-Goalie Pizarro fällt aus – wer soll nun das Nati-Tor hüten?

SDA

11.11.2025 - 14:51

Théodore Pizarro verpasst den Rest der U17-WM verletzt.
Théodore Pizarro verpasst den Rest der U17-WM verletzt.
Imago

Die Schweizer U17-Auswahl muss an der Junioren-WM in Doha (Katar) für die K.o.-Phase einen neuen Stamm-Goalie suchen. Théodore Pizarro (SC Freiburg) verletzte sich am Montag im letzten Vorrundenspiel am rechten Knöchel und fällt für den Rest der U17-WM aus.

Keystone-SDA

11.11.2025, 14:51

11.11.2025, 15:16

Wer an Stelle von Pizarro im Sechzehntelfinal (frühestens am Freitag) vor dem Schweizer Tor stehen wird, steht noch nicht fest. Am Montag gegen Mexiko hütete Stürmer Nevio Scherrer (St. Gallen) in der Schlussphase das Tor, weil die Schweizer das Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatten.

Mit Noah Brogli (Winterthur) und Kader Lionel Cherif (Young Boys) figurieren zwei weitere Torhüter im WM-Kader. Ausserdem wurde mit Celestin Steimer (Servette) ein neuer dritter Goalie nachnominiert.

Wo spielen unsere U17-Weltmeister von 2009 heute?

