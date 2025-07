Neuer kritisiert PSG-Goalie Donnarumma: «Italiener sind sehr emotional»

Musiala mit Verdacht auf Beinbruch ausgeschieden - Gallery Jamal Musiala wird nach seiner schlimmen Verletzung im Klub-WM-Viertelfinal vom Platz getragen. Bild: Keystone Musialas Mit- und Gegenspieler reagieren geschockt Bild: Keystone Mehrere Bayern-Betreuer kümmern sich um den verletzten Spielmacher Bild: Keystone Mit der Bahre wird Musiala danach abtransportiert Bild: Keystone Der deutsche Internationale dürfte mehrere Monate ausfallen Bild: Keystone Musiala mit Verdacht auf Beinbruch ausgeschieden - Gallery Jamal Musiala wird nach seiner schlimmen Verletzung im Klub-WM-Viertelfinal vom Platz getragen. Bild: Keystone Musialas Mit- und Gegenspieler reagieren geschockt Bild: Keystone Mehrere Bayern-Betreuer kümmern sich um den verletzten Spielmacher Bild: Keystone Mit der Bahre wird Musiala danach abtransportiert Bild: Keystone Der deutsche Internationale dürfte mehrere Monate ausfallen Bild: Keystone

Der FC Bayern München verliert an der Klub-WM nicht nur den Viertelfinal gegen PSG, sondern auch Hoffnungsträger Jamal Musiala. Manuel Neuer macht Torwart-Kollege Gianluigi Donnarumma nach der Partie Vorwürfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayerns Jamal Musiala verletzt sich im Viertelfinal der Klub-WM in einem Zweikampf mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma schwer. Vom Schiedsrichter wird der Italiener für seine Aktion nicht bestraft.

Bayern-Goalie Manuel Neuer dagegen kritisiert das Verhalten seinen Goalie-Kollegen und sagt nach dem Schlusspfiff: «Das ist schon risikofreudig. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers in Kauf.»

Donnarummas Betroffenheit unmittelbar nach der Aktion auf dem Spielfeld stellt Neuer infrage. Mehr anzeigen

Kurz vor dem Halbzeitpfiff passiert es: Bayerns Jamal Musiala verdreht sich in einem Zweikampf mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma das Bein komplett und bleibt schreiend liegen. Sofort ist klar, wie schlimm sich der Ausnahmekönner in der Aktion verletzt hat.

Mit- und Gegenspielern reagieren geschockt. Donnarumma ist gar den Tränen nah und vergräbt sein Gesicht unter seinem Trikot. Bestraft wird der PSG-Goalie für seine Aktion nicht. Allerdings kritisiert Bayern-Torhüter Manuel Neuer das Verhalten des Italieners und macht dem Torwart-Kollegen Vorwürfe.

Verletzung in Kauf genommen?

«Es war eine Situation, wo man jetzt nicht unbedingt so reingehen muss», sagt Neuer nach dem Spiel und fügt an: «Das ist schon risikofreudig. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers in Kauf – und danach passiert auch nicht.»

Neuer ärgert sich auch darüber, wie Donnarumma auf dem Platz reagiert habe. «Ich bin zu ihm hingegangen», erzählt der 39-Jährige. Er habe dem PSG-Keeper gesagt: «Willst Du nicht mal eben hingehen? Der Jamal liegt da, der wird wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben, der hat eine schwere Verletzung. Da gehört sich das einfach aus Respekt, hinzugehen, ihm alles Gute zu wünschen und ein kleines Sorry dazulassen.»

Und weiter: «Ich weiss jetzt nicht, ob man für sich trauern muss. Sondern der direkte Weg zu Jamal wäre, glaube ich, die richtige Lösung gewesen.»

Eberl: «Er hat auch nicht grosse Rücksicht genommen»

Donnarummas Betroffenheit auf dem Spielfeld stellt Neuer infrage: «Italiener sind sehr emotional. Ob man ihm das abnimmt, muss jeder selbst entscheiden. Ich hätte anders reagiert», sagte der Münchner Kapitän. «Solche Situationen passieren im Fussball», sagte er grundsätzlich zu Musialas Verletzung: «Man darf auch niemanden was Böses unterstellen. Aber es ist ein harter Schlag für uns.»

Bayerns Sportvorstand Max Eberl äussert, dass er «null Komma null» denke, dass Donnarumma absichtlich so gegen Musiala eingestiegen sei. «Aber ich sage mal, er hat auch nicht grosse Rücksicht genommen, dass da einer stand. Ich möchte das nicht als Vorwurf verstanden haben (....), aber das Risiko gehe ich natürlich ein», so der 51-Jährige.

Donnarumma reagiert nach dem Spiel via Instagram. «Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei Dir, Jamal Musiala», schrieb er.

Das könnte dich auch interessieren

Die wichtigsten Sommertransfers 2025 Von Alexander-Arnold bis Matheus Cunha. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball. 20.06.2025