Bei der Suche nach dem neuen Nationaltrainer Italiens dreht sich alles um einen einzigen Namen: Pep Guardiola. Laut «La Gazzetta dello Sport» wäre der italienische Fussballverband (FIGC) bereit, weiter auf den spanischen Trainer zu warten.

Hast du es eilig? blue News fasst es für dich zusammen Pep Guardiola bleibt die erste Wahl des italienischen Fussballverbands (FIGC), der ihm angeblich ein Projekt zur Wiederbelebung des gesamten italienischen Fussballs vorgelegt hat.

Was den spanischen Trainer davon abhalten könnte, ist offenbar sein Wunsch, nach jahrelanger Arbeit eine Pause einzulegen, sowie die Diskrepanz zwischen geforderter und angebotener Gage.

Sollte Guardiola ablehnen, würde das Rennen um den Trainerposten bei den Azzurri wieder von vorne beginnen, wobei Antonio Conte, Andrea Pirlo und Roberto Mancini zu den Hauptkandidaten zählen würden. Zusammenfassung erstellt mit

Pep Guardiola ist nach wie vor der Hauptkandidat des italienischen Fussballverbands für das Amt des Nationaltrainers. Wie «La Gazzetta dello Sport» berichtet, wäre der Verbandspräsident Giovanni Malagò bereit, noch einige Tage abzuwarten, um den katalanischen Trainer davon zu überzeugen, den Posten als Trainer der italienischen Nationalmannschaft zu übernehmen.

In den vergangenen Tagen sind Paolo Maldini, der neue technische Direktor des italienischen Fussballverbands (FIGC), und Leonardo, strategischer Berater, nach Barcelona gereist, um Guardiola das Projekt persönlich vorzustellen.

Die Idee würde sich nicht nur auf die Leitung der A-Nationalmannschaft beziehen, sondern auf einen umfassenden Plan, bei dem der ehemalige Trainer von Barcelona, Bayern München und Manchester City in die Entwicklung des gesamten italienischen Fussballs eingebunden wäre, angefangen bei den Jugendmannschaften.

Familie und Gehalt bremsen den spanischen Trainer aus

Der Zeitung zufolge soll der Trainer die vom Verband vorgeschlagene Vision zwar begrüsst haben, doch gäbe es weiterhin verschiedene Hindernisse. Nach Jahren, in denen er ohne Unterbrechung arbeitete, soll der Trainer seiner Familie versprochen haben, sich eine Auszeit zu gönnen.

Auch der finanzielle Aspekt wäre ein wichtiger Knackpunkt. Der FIGC soll ein Angebot von rund 10 Millionen Euro pro Saison vorgelegt haben, während die Forderungen des Trainers deutlich höher liegen und sich auf fast 20 Millionen belaufen.

Malagò lässt sich Zeit

Giovanni Malagò scheint es unterdessen nicht eilig zu haben. Nachdem er den Ruderclub «Circolo Canottieri Aniene» zum Sieg beim historischen «Coppa Canottieri di Roma» geführt hatte, bekräftigte der Verbandspräsident, dass der Name des neuen Nationaltrainers wohl kaum während der Versammlung der Serie A, die in diesen Tagen stattfindet, bekannt gegeben werde.

Das Treffen dient in erster Linie dazu, das sportliche Konzept der Nationalmannschaft zu erörtern, auch wenn die Vereine wahrscheinlich dennoch ihre Haltung zur Wahl des zukünftigen Trainers zum Ausdruck bringen werden.

Wenn Guardiola ablehnt, verschiebt sich das Kräfteverhältnis

Sollte Guardiola ablehnen, würde das Rennen um den Trainerposten bei den Azzurri wieder völlig offen sein. Bislang schien Andrea Pirlo der aussichtsreichste Kandidat zu sein, vor Roberto Mancini und Antonio Conte.

Allerdings soll Pirlo laut «La Gazzetta dello Sport» nur mässige Zustimmung erhalten haben, sodass nun alles wieder in Frage gestellt werden könnte. Conte, der von zahlreichen Vereinen der Serie A unterstützt wird, gilt hingegen weiterhin als einer der sichersten Kandidaten.

Auch Roberto Mancini gehört weiterhin zu den Namen, die im Blickfeld stehen: Der ehemalige Nationaltrainer erklärte, er habe keinerlei Kontakt zum Verband gehabt, räumte jedoch ein, dass die Leitung der Nationalmannschaft ein Amt sei, das von vielen Trainern begehrt werde.

Vorerst hat der FIGC jedoch nur eine Priorität: die Antwort von Pep Guardiola abzuwarten, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.