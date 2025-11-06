  1. Privatkunden
Justiz Neuer Prozess um Maradona-Tod beginnt im März

SDA

6.11.2025 - 05:46

Altar zum "Día de los Muertos" für den verstorbenen argentinischen Fussballspieler Diego Armando Maradona in Tlaquepaque, Mexiko.
Altar zum "Día de los Muertos" für den verstorbenen argentinischen Fussballspieler Diego Armando Maradona in Tlaquepaque, Mexiko.
Keystone

Um den Tod der argentinischen Fussball-Legende Diego Maradona beginnt im März ein neuer Prozess. Einem argentinischen Gerichtsdokument, das die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch einsehen konnte, beginnt er am 17. März.

Keystone-SDA

06.11.2025, 05:46

Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an Herzversagen und einem Lungenödem gestorben, nachdem er sich nach einer Hirn-OP in einer eigens dazu angemieteten Wohnung in einer schicken Gegend nördlich von Buenos Aires hatte pflegen lassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft seinen Ärzten und Pflegern vor, Maradona mangelhaft betreut und damit seinen Tod in Kauf genommen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen den sieben Angeklagten zwischen acht und 25 Jahren Gefängnis.

Ein erster Prozess war im Mai gescheitert. Hintergrund ist der Skandal um eine der bisher beteiligten Richterinnen, die ohne Erlaubnis in einer Dokumentarserie über den Prozess aufgetreten war. Im Juli wurden dann drei neue Richter bestimmt.

