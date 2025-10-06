  1. Privatkunden
DE

Schwacher Saisonstart Neuer Trainer für Cedric Itten in Düsseldorf

SDA

6.10.2025 - 13:18

Cedric Itten (links) erhält bei Fortuna Düsseldorf einen neuen Trainer.
Cedric Itten (links) erhält bei Fortuna Düsseldorf einen neuen Trainer.
Christoph Reichwein/dpa

Der Schweizer Internationale Cedric Itten bekommt bei Fortuna Düsseldorf einen neuen Trainer. Markus Anfang ist der Nachfolger des am Montag freigestellten Daniel Thioune.

Keystone-SDA

06.10.2025, 13:18

06.10.2025, 13:33

Der 51-jährige Thioune war seit Februar 2022 Cheftrainer des Vereins aus der 2. Bundesliga. In der aktuellen Rangliste liegt die Fortuna lediglich auf Platz 13. Der letzte Arbeitgeber des gleichaltrigen Anfang, der schon als Spieler in Düsseldorf tätig war, war der 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer stellten ihn in der vergangenen Saison zwei Runden vor Schluss mitten im Aufstiegskampf nach drei Niederlagen in Folge frei.

Itten hatte in diesem Sommer von den Young Boys nach Düsseldorf gewechselt.

