Zeit in Zürich bereits wieder beendet: der ehemalige GC-Trainer João Paiva. Bild: Keystone

Das Frauenteam der Grasshoppers erhält einen neuen Trainer. Wie die Klubführung mitteilt, trennt man sich nach nur einem Jahr per sofort von João Paiva.

Keystone-SDA SDA

Grund sei «eine strategische Neuausrichtung im Hinblick auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams», wie Präsident Heinz Spross schreibt. An den Resultaten kann es kaum liegen. Paiva führte die GC-Frauen in der letzten Saison bis in den Playoff-Final, wo sie erst im Penaltyschiessen des Rückspiels gegen YB unterlagen. Auch aktuell liegt das Team nach zwölf Runden auf dem 2. Platz.

Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt, soll aber bis zum Trainingsstart nach der Winterpause am 5. Januar gefunden werden.