  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trennung von João Paiva Neuer Trainer für die GC-Frauen

SDA

2.1.2026 - 16:12

Zeit in Zürich bereits wieder beendet: der ehemalige GC-Trainer João Paiva.
Zeit in Zürich bereits wieder beendet: der ehemalige GC-Trainer João Paiva.
Bild: Keystone

Das Frauenteam der Grasshoppers erhält einen neuen Trainer. Wie die Klubführung mitteilt, trennt man sich nach nur einem Jahr per sofort von João Paiva.

Keystone-SDA

02.01.2026, 16:12

02.01.2026, 16:31

Grund sei «eine strategische Neuausrichtung im Hinblick auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams», wie Präsident Heinz Spross schreibt. An den Resultaten kann es kaum liegen. Paiva führte die GC-Frauen in der letzten Saison bis in den Playoff-Final, wo sie erst im Penaltyschiessen des Rückspiels gegen YB unterlagen. Auch aktuell liegt das Team nach zwölf Runden auf dem 2. Platz.

Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt, soll aber bis zum Trainingsstart nach der Winterpause am 5. Januar gefunden werden.

Meistgelesen

Ermittler nennen erstmals Feuer-Ursache und Details zu Verletzten
Behörden warnen: «Opferbilanz könnte sich noch verschlimmern» +++ Italiens Aussenminister verrät Details zu Ermittlungen
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar
Schnee-Welle rollt an – schon heute könnte es weiss werden

Videos aus dem Ressort

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

01.01.2026

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

01.01.2026

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Moser markiert gegen Anaheim den Führungstreffer

Hischier trifft gegen Columbus

Hischier trifft gegen Columbus

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Mehrere Nachwuchsspieler verschwunden. Junioren des FC Lutry nach Brandkatastrophe weiterhin vermisst

Mehrere Nachwuchsspieler verschwundenJunioren des FC Lutry nach Brandkatastrophe weiterhin vermisst

Tragödie in Crans-Montana. 19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

Tragödie in Crans-Montana19-jähriger Fussball-Profi schwer verletzt ausgeflogen

«Schändliche Leistung». Gabuns Regierung suspendiert komplettes Team nach Afrika-Cup-Blamage

«Schändliche Leistung»Gabuns Regierung suspendiert komplettes Team nach Afrika-Cup-Blamage