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Neuer Coach für Messi Mascherano tritt als Trainer von Inter Miami zurück

SDA

14.4.2026 - 19:45

Langjährige Teamkollegen in der Nationalmannschaft: Nun gibt Javier Mascherano seine Arbeit als Trainer von Lionel Messis Inter Miami auf
Langjährige Teamkollegen in der Nationalmannschaft: Nun gibt Javier Mascherano seine Arbeit als Trainer von Lionel Messis Inter Miami auf
imago

Vor vier Monaten führt Javier Mascherano Inter Miami noch zur Meisterschaft. Nun braucht Lionel Messi einen neuen Trainer.

Keystone-SDA

14.04.2026, 19:45

14.04.2026, 20:30

Javier Mascherano ist als Trainer von Inter Miami überraschend zurückgetreten. Das gab der Klub aus der US-Fussballliga MLS bekannt und nannte persönliche Gründe für den Entscheid des 41-jährigen Argentiniers.

Der frühere Nationalspieler hatte den Job in Miami Anfang 2025 angetreten. Mascherano spielte mit Messi beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft zusammen. Vor knapp zwei Wochen hatte Inter Miami sein neues Stadion in der Nähe des Flughafens eröffnet. In den ersten beiden Spielen in der neuen Arena gab es jeweils ein 2:2-Unentschieden. Interimstrainer wird Sportdirektor Guillermo Hoyos.

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