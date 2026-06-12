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Weltmeisterschaft Neymar fehlt Brasilien beim WM-Auftakt – längere Pause droht

SDA

12.6.2026 - 23:39

Nicht rechtzeitig fit: Für Neymar kommt der WM-Auftakt mit Brasilien zu früh
Nicht rechtzeitig fit: Für Neymar kommt der WM-Auftakt mit Brasilien zu früh
Keystone

Brasilien muss in seinem ersten WM-Gruppenspiel gegen Marokko und womöglich in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten.

Keystone-SDA

12.06.2026, 23:39

«Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann», erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner in der Nacht auf (0.00 Uhr). Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland.

Brasiliens Altstar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst.

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