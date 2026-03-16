Neymar droht WM zu verpassen. Bruna Prado/AP

Für Neymar wird die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft zunehmend unwahrscheinlich. Der 34-jährige Rekordtorschütze Brasiliens schafft es erneut nicht ins Aufgebot von Nationaltrainer Carlo Ancelotti.

Keystone-SDA SDA

Am Montag berief Ancelotti die Spieler für den Zusammenzug Ende des Monats mit den letzten Länderspielen vor der Kaderbekanntgabe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer. In den USA stehen am 26. und 31. März Tests gegen Frankreich und Kroatien an. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders.

Der letzte von 128 Einsätzen von Neymar im Trikot des Rekordweltmeisters liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 erlitt der 34-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie. Seither fand der Supertechniker mit den 79 Länderspieltoren nie mehr zur alten Form zurück.

Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC liess ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Ancelotti lässt Rest-Hoffnung

«Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist», sagte Ancelotti bei der Bekanntgabe seines Kaders. «Ich habe ihn nicht berufen, weil er nicht bei 100 Prozent ist. Und wir brauchen Spieler, die auf ihrem besten Level sind. Neymar muss weiterarbeiten, spielen, seine Qualitäten und eine gute physische Verfassung zeigen.»

Ancelotti hat im Angriff auch ohne Neymar und den für das Turnier im Sommer verletzungsbedingt ausfallenden Rodrygo viel Auswahl. Für die kommenden Testspiele setzt der Italiener unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), den ehemaligen Sion-Stürmer Matheus Cunha (Manchester United) und den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).

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