Du hast die WM-Spiele von Donnerstagnacht verschlafen? Kein Problem! Wir halten dich auf dem Laufenden.

Das hast du in der Nacht verpasst Neymar gibt Comeback ++ Vini führt Brasilien zum Gruppensieg ++ Südafrika und Bosnien erstmals in K.o.-Phase

Neymar gibt umjubeltes Comeback

In der Schlussviertelstunde kam endlich Altstar Neymar auf den Platz. Der 34-Jährige wurde von Carlo Ancelotti überraschend in das WM-Kader berufen und feierte nach zahlreichen Verletzungen und mehr als zweieinhalb Jahren sein umjubeltes Comeback im Dress des Nationalteams. Nennenswerte Aktionen gelangen Neymar bei seinem Kurzeinsatz aber nicht.

Vini führt Brasilien zum Gruppensieg

Brasilien sichert sich in der Gruppe C mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Schottland den Gruppensieg.

Bereits zum fünften Mal standen sich Brasilien und Schottland an einer WM gegenüber. Seit dem torlosen Remis beim ersten Aufeinandertreffen 1974 gab es lauter Siege für die Südamerikaner. Und auch in Miami wurde der Rekordweltmeister seiner Favoritenrolle gerecht.

Matchwinner für die Seleção war Vinicius Junior. Der Flügelstürmer von Real Madrid profitierte nach sieben Minuten von einem Patzer in der schottischen Hintermannschaft und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf nach. Der 25-Jährige traf bereits beim 1:1 gegen Marokko und beim 3:0 gegen Haiti und steht somit wie Kylian Mbappé und Erling Haaland bei vier Turniertoren. Sein drittes Tor an der WM in Nordamerika erzielte Matheus Cunha, der in der 60. Minute für die Entscheidung sorgte.

Im Sechzehntelfinal am Montag in Houston trifft das Team von Ancelotti auf den Zweiten der Gruppe F – die Niederlande, Japan oder Schweden

6-Tore-Spektakel: Marokko entgeht Blamage

Marokko bekundete mit dem bereits vor dem letzten Spieltag ausgeschiedenen Haiti mehr Mühe als erwartet. Der Aussenseiter aus der Karibik erzielte in der ersten Halbzeit nicht nur seinen ersten Turniertreffer, sondern legte durch einen traumhaften Weitschuss von Wilson Isidor erneut vor, nachdem Achraf Hakimi für den Favoriten kurz zuvor ausgeglichen hatte.

Die neuerliche Führung Haitis hielt jedoch nur drei Minuten. Ismael Saibari sorgte noch vor dem Seitenwechsel für das 2:2. Erst in der Schlussviertelstunde gelang dem drückend überlegenen Halbfinalisten der letzten WM die Wende. Marokko als Gruppenzweiter bekommt es mit dem Sieger der Gruppe F (die Niederlande, Japan oder Schweden) zu tun.

Mexiko holt Gruppensieg

Der bereits als Gruppensieger feststehende Co-Gastgeber Mexiko schlägt Tschechien 3:0. Nach einer perfekten Vorrunde mit neun Punkten aus drei Spielen und keinem Gegentreffer wartet auf die Mexikaner ein Gruppendritter (Gruppe C/E/F/H/I) in der ersten K.o.-Runde am Mittwoch in Mexico City.

Südafrika zum ersten Mal in der K.o.-Phase

Südafrika gewinnt gegen Südkorea 1:0 und stösst zum ersten Mal in die K.o.-Phase einer WM vor. Dank dem Sieg machte Südafrika am letzten Spieltag der Gruppe A einen Sprung von Platz 4 auf 2 und trifft am Sonntag im Sechzehntelfinal in Los Angeles auf Kanada.

Bosnien-Herzegowina weiter dabei

Bosnien-Herzegowina steht als Gruppendritter in der K.-o.-Runde. Den erstmaligen Einzug in eine K.o.-Phase bei der WM feierten die Spieler und Verantwortlichen von Bosnien-Herzegowina bereits direkt nach dem 3:1 gegen Katar.

Wenige Stunden später stand das Erreichen der Sechzehntelfinals dann auch rechnerisch fest. Nach dem 3:0 von Brasilien gegen Schottland und dem 4:2 von Marokko gegen Haiti ist klar, dass die Bosnier zu den acht besten Gruppendritten gehören und weiter dabei sind.