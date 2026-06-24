Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz an dieser WM. Trainer Carlo Ancelotti bestätigt, dass der noch immer teuerste Spieler der Welt seine Wadenverletzung auskuriert hat.

«Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen», sagte Ancelotti über Neymar. «Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.»

Die Brasilianer treffen in ihrem letzten Gruppenspiel in Miami auf Schottland (Donnerstag, 00.00 Uhr).

Der 34-jährige Stürmer, der seit Anfang 2025 wieder bei seinem Heimatklub Santos spielt, hatte die ersten beiden Vorrunden-Partien gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) verpasst. Wegen der vielen Verletzungsprobleme Neymars in den vergangenen Monaten war es eine Überraschung, dass Ancelotti den Rekord-Torschützen Brasiliens (79 Tore in 128 Länderspielen) überhaupt für die Weltmeisterschaft nominiert hat.