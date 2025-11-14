Imago

Mal fliessen Tränen, mal legt er sich mit seinen Mitspielern an, mal sorgt er für Schlagzeilen abseits des Platzes. Die Rede ist von Neymar. Einst der grosse Superstar, ist er inzwischen mehr Problemfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neymar hat im letzten Spiel seinen Mitspielern beim FC Santos die Meinung gegeigt und sich über seine Auswechslung geärgert.

Einem Bericht zufolge hat sich Neymar danach beim Trainer entschuldigt.

Neymar reagiert wütend auf diesen Bericht, der nicht der Wahrheit entspreche. Mehr anzeigen

Anfangs Jahr wechselt Neymar von Al-Hilal zum FC Santos. Der verlorene Sohn ist zurück in Brasilien, die Freude ist riesig. Zu Beginn läuft es auch gar nicht schlecht. Neymar verzückt die Fans etwa mit einer direkt verwandelten Ecke.

Doch schon bald schwingt das Pendel in die andere Richtung. Auf dem Platz sorgt Neymar nur noch selten für Glanzlichter. Und so steckt der FC Santos nach 32 Runden im Abstiegskampf. Als er vor ein paar Wochen die höchste Niederlage seiner Karriere kassiert, bricht er gar in Tränen aus.

Neymar scheint zunehmend die Freude am Fussballspielen zu verlieren. Die Fehler scheint er aber nicht in erster Linie bei sich selbst zu suchen … Beim letzten Spiel verwirft er mehrmals die Hände, kritisiert Mitspieler und ärgert sich dann auch noch tierisch über seine Auswechslung fünf Minuten vor Schluss.

Neymar ärgert sich tierisch über Bericht

Das brasilianische Portal «Globo Esporte» berichtete, dass Neymars Teamkollegen zunehmend genervt seien von dessen respektlosem Verhalten. «Er hilft der Mannschaft nicht und sorgt immer wieder für Unruhe», wird ein Insider zitiert. «Globo Esporte» will aber auch wissen, dass sich Neymar bei seinem Trainer für sein Verhalten beim letzten Spiel entschuldigt habe.

Nach diesem Bericht explodiert der einstige Superstar erneut. Auf Instagram poltert er in einer Story: «Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde!»

Santos-Sportdirektor Alexandre Mattos stellt sich auf Instagram hinter Neymar: «Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit», leitet er seinen langen Post ein.

Hinter den Kulissen heisst es allerdings, dass man beim FC Santos Neymars Ende Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Auch kein Thema ist er aktuell im Nationalteam. Carlo Ancelotti hält ihn derzeit für nicht fit genug.