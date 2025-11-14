  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Beim Trainer entschuldigt? Neymar: «Eine weitere Lüge von einem beschissenen Journalisten»

Patrick Lämmle

14.11.2025

Imago

Mal fliessen Tränen, mal legt er sich mit seinen Mitspielern an, mal sorgt er für Schlagzeilen abseits des Platzes. Die Rede ist von Neymar. Einst der grosse Superstar, ist er inzwischen mehr Problemfall.

Patrick Lämmle

14.11.2025, 13:16

14.11.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neymar hat im letzten Spiel seinen Mitspielern beim FC Santos die Meinung gegeigt und sich über seine Auswechslung geärgert.
  • Einem Bericht zufolge hat sich Neymar danach beim Trainer entschuldigt.
  • Neymar reagiert wütend auf diesen Bericht, der nicht der Wahrheit entspreche.
Mehr anzeigen

Anfangs Jahr wechselt Neymar von Al-Hilal zum FC Santos. Der verlorene Sohn ist zurück in Brasilien, die Freude ist riesig. Zu Beginn läuft es auch gar nicht schlecht. Neymar verzückt die Fans etwa mit einer direkt verwandelten Ecke.

Rückkehr in die Seleção?. Neymar verwandelt Ecke direkt und kommt bei Santos immer mehr in Fahrt

Rückkehr in die Seleção?Neymar verwandelt Ecke direkt und kommt bei Santos immer mehr in Fahrt

Doch schon bald schwingt das Pendel in die andere Richtung. Auf dem Platz sorgt Neymar nur noch selten für Glanzlichter. Und so steckt der FC Santos nach 32 Runden im Abstiegskampf. Als er vor ein paar Wochen die höchste Niederlage seiner Karriere kassiert, bricht er gar in Tränen aus.

Höchste Pleite seiner Karriere. Superstar Neymar bricht auf dem Platz in Tränen aus

Höchste Pleite seiner KarriereSuperstar Neymar bricht auf dem Platz in Tränen aus

Neymar scheint zunehmend die Freude am Fussballspielen zu verlieren. Die Fehler scheint er aber nicht in erster Linie bei sich selbst zu suchen … Beim letzten Spiel verwirft er mehrmals die Hände, kritisiert Mitspieler und ärgert sich dann auch noch tierisch über seine Auswechslung fünf Minuten vor Schluss.

Neymar ärgert sich tierisch über Bericht

Das brasilianische Portal «Globo Esporte» berichtete, dass Neymars Teamkollegen zunehmend genervt seien von dessen respektlosem Verhalten. «Er hilft der Mannschaft nicht und sorgt immer wieder für Unruhe», wird ein Insider zitiert. «Globo Esporte» will aber auch wissen, dass sich Neymar bei seinem Trainer für sein Verhalten beim letzten Spiel entschuldigt habe.

Nach diesem Bericht explodiert der einstige Superstar erneut. Auf Instagram poltert er in einer Story: «Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde!»

Santos-Sportdirektor Alexandre Mattos stellt sich auf Instagram hinter Neymar: «Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit», leitet er seinen langen Post ein.

Hinter den Kulissen heisst es allerdings, dass man beim FC Santos Neymars Ende Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle. Auch kein Thema ist er aktuell im Nationalteam. Carlo Ancelotti hält ihn derzeit für nicht fit genug.

Meistgelesen

Schweiz führt – Ägypten wird stärker
Sechsstelliger Jahreslohn, 250 Tage Ferien – doch Amalies Job will niemand
Mit Chemie belastet – Verkaufsstopp für zwei Schweizer Fischarten
Kiew nimmt Öl-Terminal in russischer Hafenstadt mit Raketen komplett offline
Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Fussball-News

WM-Quali in Gefahr. Italien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans «Eine Schande»

WM-Quali in GefahrItalien-Coach Gattuso sauer auf eigene Fans «Eine Schande»

U17-WM im Ticker. Bruchez erhöht kurz vor der Pause für die Schweiz

U17-WM im TickerBruchez erhöht kurz vor der Pause für die Schweiz

GC-Legende Mats Gren. «Aus schwedischer Sicht müssten wir besser sein als die Schweiz»

GC-Legende Mats Gren«Aus schwedischer Sicht müssten wir besser sein als die Schweiz»

WM-Alarm nach Ronaldo-Rot. Irland-Coach: «Vielleicht habe ich ihn psychologisch beeinflusst»

WM-Alarm nach Ronaldo-RotIrland-Coach: «Vielleicht habe ich ihn psychologisch beeinflusst»

Die 320-Millionen-Jungs kommen. Frankreichs U21 hat einen höheren Marktwert als unsere A-Nati

Die 320-Millionen-Jungs kommenFrankreichs U21 hat einen höheren Marktwert als unsere A-Nati

Fussball-Videos

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

14.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

13.11.2025

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Nagelsmann äussert sich ausführlich zur Sané-Ansage

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Mehr Videos