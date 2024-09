Neymar trainiert nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft Keystone

Neymar nähert sich nach seiner schweren Knieverletzung bei seinem Verein Al Hilal in Saudi-Arabien der Rückkehr in den Spielbetrieb an. Der Brasilianer hat das Training wieder aufgenommen.

SDA

«Ich bin zurück! Ich bin glücklich, wieder in der Gruppe zu sein. Jetzt ist es nur noch Freude», schrieb der Stürmer in den sozialen Medien.

Der 32-Jährige Neymar hatte im vergangenen Oktober im WM-Qualifikationsspiel Brasiliens gegen Uruguay im linken Knie einen Kreuzband- und einen Meniskusriss erlitten. Zwei Monate zuvor hatte er von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien gewechselt.

sda