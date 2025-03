Kann wieder lachen: Neymar ist nach seiner Rückkehr zu Santos wieder Teil der brasilianischen Nationalmannschaft. Keystone

Neymar ist nach fast eineinhalb Jahren Unterbruch wieder Teil der brasilianischen Nationalmannschaft. Der 33-Jährige wird für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien und Argentinien aufgeboten.

Keystone-SDA SDA

Letztmals für die Seleção aufgelaufen war Neymar am 17. Oktober 2023. Bei der 0:2-Niederlage in Uruguay riss er sich das vordere Kreuzband im linken Knie. In der Zwischenzeit hat der einstige Ausnahmekönner sein unglückliches Engagement bei Al-Hilal – in 17 Monaten bestritt er lediglich sieben Partien für den saudischen Klub – beendet und sich im Januar seinem Heimatverein Santos angeschlossen.

Nun soll er Brasilien an die WM 2026 führen. Die Seleção ist in der südamerikanischen Gruppe lediglich Fünfter. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.