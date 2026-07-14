Mouhamed El Bachir Ngom verlässt die Grasshoppers nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Der 26-jährige Senegalese verteidigt künftig in Belgien für Gent. Dies bestätigt der Grasshopper Club Zürich auf Instagram.

Sein Tor in der Verlängerung der Barrage gegen Aarau, mit dem er den Grasshoppers den Verbleib in der Super League sicherte, war El Bachir Ngoms letzte Tat für den GCZ

Ngom stiess im Winter von Riga zu den Grasshoppers. Er bestritt 18 Partien für GC und erzielte ein Tor. Mit diesem einzigen Treffer im Barrage-Rückspiel gegen Aarau in der Verlängerung rettete er den Grasshoppers den Klassenerhalt.